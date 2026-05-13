Türk SİHA’larına yeni "kartal gözü"! ASELSAN geceyi gündüze çeviren dev teknoloji için imzayı attı
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında, Türk SİHA’larının görev kabiliyetini zirveye taşıyacak yeni nesil kamera sistemleri için tarihi bir sözleşme imzalandı. Akıncı, Aksungur ve TB2 gibi platformlarda kullanılacak olan AF-500 ve AF-600 sistemleri, yapay zeka desteği ve üstün gece görüşüyle sahada Mehmetçiğe tam hakimiyet sağlayacak. Yerli elektro-optik sistemlerdeki bu devrim niteliğindeki gelişme, Türkiye’nin dışa bağımlılığını tamamen bitirirken ihracat potansiyelini de katlayacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN arasında TB2, TB3 ve TB2T-AI İHA sistemlerinde kullanılmak üzere Türk Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının ihtiyacına binaen 98 adet AF-500 EO/IR kamera sisteminin tedariki ile AKSUNGUR ve AKINCI İHA sistemleriyle icra edilecek görevlerde kullanılmak üzere AF-600 EO/IR kamera sisteminin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yapmış olduğu açıklamalarda “Bugün İHA teknolojilerinde elde ettiğimiz başarı, sadece platform geliştirme kabiliyetimizden kaynaklanmamaktadır. Bu platformların üzerindeki sensörler, kameralar, haberleşme sistemleri, mühimmatlar ve görev bilgisayarları da bütünleşik bir millî kabiliyetin parçalarıdır. AF-500 tedariki, bu bütüncül yaklaşımın önemli adımlarından biridir.” ifadelerini kullanırken AF-500 elektro-optik sisteminin İHA platformlarımızın görev etkinliğini artıracak, sahadaki kullanıcıya yüksek çözünürlüklü görüntü, gelişmiş hedef takibi ve güçlü durumsal farkındalık sağlayacak kritik bir sistem olduğunu söyledi.

AF-600 EO/IR kamera sisteminin tedarikine yönelik açıklamalarda bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün “Yerli elektro-optik kabiliyetlerimizin gelişmesi, hem platform bağımsızlığımız hem de ihracat potansiyelimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ürün, İHA platformlarımızın gören gözü, analiz eden hafızası ve hassas görev icrasını destekleyen stratejik bir alt sistemi olacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Görgün AF-600 elektro-optik sisteminin yüksek çözünürlüklü gündüz ve gece görüş kabiliyeti, uzun menzilde yüksek doğrulukla mesafe ölçümü, lazer işaretleme, yapay zekâ bilgisayarı ve otomatik hedef takibi özellikleriyle öne çıkan bir sistem olduğuna da vurgu yaptı.

ASELFLIR-500, İnsansız Hava Araçları (İHA), Helikopterler ve Uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi, Lazer Mesafe Ölçme Birimi, Lazer Nokta Takibi ve Lazer Noktalama bulunmaktadır.

ASELSAN, elektro-optik sistemler alanındaki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. ASELSAN’ın yeni nesil elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-600, HALE sınıf insansız hava araçları için özel olarak geliştirildi. ASELFLIR-500’ün başarısı üzerine inşa edilen bu ileri teknoloji sistem, 25 inçlik ortak açıklıklı gimbal yapısı ve üstün tespit, tanıma ve teşhis yetenekleriyle sınıfının en güçlü çözümü olarak öne çıkıyor. Seri üretiminin 2026 başında başlaması planlanan ASELFLIR-600, stratejik ve uzun menzilli görevler için yüksek performans sunuyor. ASELFLIR-600, yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş kompakt ve dayanıklı yapısında çok sayıda gelişmiş sensörü bir arada barındırıyor. Sistem; HD orta dalga boylu kızılötesi (MWIR) kamera (1280×1024), full HD gündüz kamerası (1920×1080), kısa dalga boylu kızılötesi (SWIR) sensörü ve lazer mesafe ölçer, lazer hedef işaretleyici, lazer aydınlatıcı ve spot takip sistemi gibi gelişmiş lazer bileşenleriyle donatılmış durumda. Bu bağlamda sistem, yüksek güçlü, düşük sapmalı lazeri sayesinde uzak mesafelerde bile hassas hedef tespiti sağlıyor.

