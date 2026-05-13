Türk SİHA’larına yeni “kartal gözü”! ASELSAN geceyi gündüze çeviren dev teknoloji için imzayı attı

ASELSAN, elektro-optik sistemler alanındaki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. ASELSAN’ın yeni nesil elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-600, HALE sınıf insansız hava araçları için özel olarak geliştirildi. ASELFLIR-500’ün başarısı üzerine inşa edilen bu ileri teknoloji sistem, 25 inçlik ortak açıklıklı gimbal yapısı ve üstün tespit, tanıma ve teşhis yetenekleriyle sınıfının en güçlü çözümü olarak öne çıkıyor. Seri üretiminin 2026 başında başlaması planlanan ASELFLIR-600, stratejik ve uzun menzilli görevler için yüksek performans sunuyor. ASELFLIR-600, yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş kompakt ve dayanıklı yapısında çok sayıda gelişmiş sensörü bir arada barındırıyor. Sistem; HD orta dalga boylu kızılötesi (MWIR) kamera (1280×1024), full HD gündüz kamerası (1920×1080), kısa dalga boylu kızılötesi (SWIR) sensörü ve lazer mesafe ölçer, lazer hedef işaretleyici, lazer aydınlatıcı ve spot takip sistemi gibi gelişmiş lazer bileşenleriyle donatılmış durumda. Bu bağlamda sistem, yüksek güçlü, düşük sapmalı lazeri sayesinde uzak mesafelerde bile hassas hedef tespiti sağlıyor.