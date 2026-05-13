Türk SİHA’larına yeni “kartal gözü”! ASELSAN geceyi gündüze çeviren dev teknoloji için imzayı attı
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında, Türk SİHA’larının görev kabiliyetini zirveye taşıyacak yeni nesil kamera sistemleri için tarihi bir sözleşme imzalandı. Akıncı, Aksungur ve TB2 gibi platformlarda kullanılacak olan AF-500 ve AF-600 sistemleri, yapay zeka desteği ve üstün gece görüşüyle sahada Mehmetçiğe tam hakimiyet sağlayacak. Yerli elektro-optik sistemlerdeki bu devrim niteliğindeki gelişme, Türkiye’nin dışa bağımlılığını tamamen bitirirken ihracat potansiyelini de katlayacak.