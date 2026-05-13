  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni anneler aman dikkat! “Son iki gün” uyarısı yapıldı Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe’den çok sert tepki: Haddini bileceksin Çok konuşulacak gelişme: AK Parti'ye geçmek isteyen 5 belediye başkanı veto edildi İsrail’de “YILDIRIMHAN” paniği! Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı Altın almak mı satmak mı daha karlı? Tuna Kaya net rakam verdi Babasını tam 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri ağızları açık bıraktı Türkiye 3 kıtayı masaya oturttu! Kanada’dan Somali’ye dev iş birliği için imzalar atılıyor Bakanlık talep etti, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor Sonunda bu da oldu: Robotlar savaş uçağı üretti, Kaan ve F-35'e rakip olacak
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi "avcı kuşu" düşmanı titretmeye geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi “avcı kuşu” düşmanı titretmeye geliyor

STM tarafından geliştirilen ve ismini Türk mitolojisinin efsanevi avcı kuşundan alan dikey iniş-kalkışlı İHA TURUL, otonom yeteneklerini sergilediği testleri başarıyla tamamladı. Hareketli hedef takibi ve milimetrik hassasiyetle iniş yapabilme kabiliyetiyle dikkat çeken yerli sistem, 200 kilometrelik menziliyle sınır güvenliğinde yeni bir dönem başlatıyor. Seri üretime hazırlanan TURUL, özellikle deniz platformlarından kalkış yapabilme esnekliğiyle Mavi Vatan’ın da koruyucu gözü olmaya aday.

1
#1
Foto - Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi "avcı kuşu" düşmanı titretmeye geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli imkanlarla geliştirilen TURUL, hareketli ve sabit hedef takibi, gece operasyon yeteneği ile QR kod tabanlı hassas iniş kabiliyetini başarıyla sergiledi. İlk kez IDEF-2025 Fuarı'nda tanıtılan ve dikey iniş ile kalkış kabiliyetine sahip STM VTOL İHA TURUL, saha testleri kapsamında otonom kalkış ve seyrüseferin ardından sabit ve hareketli hedeflerin takibini tamamlayarak iniş yaptı. İstihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) görevleri için optimize edilen sistemin kalifikasyon testleri sürerken, STM bünyesinde seri üretime hazırlık çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor.

#2
Foto - Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi "avcı kuşu" düşmanı titretmeye geliyor

İsmini Türk mitolojisinde gücü, asaleti ve gökyüzündeki mutlak hakimiyeti temsil eden avcı kuştan alan TURUL, test faaliyetlerinde uygulanan QR kod işaretleyici tabanlı iniş ve mmWave radar desteğiyle otonom olarak belirlenen noktaya milimetrik hassasiyetle dönebiliyor. Sistem, 2 saati aşan havada kalış süresi ve 200 kilometrelik uçuş menziliyle taktik keşif, alan gözetleme ve hedef tespiti görevlerinde uçtan uca çözüm sunuyor. Pist ihtiyacını ortadan kaldıran yapısı ve otonom görev kabiliyetine sahip Sabit Kanatlı VTOL İHA Sistemi, askeri ve sivil operasyonlarda görev alabilirken, keşif, gözetleme, mühimmat bırakma ve su üstü mayın tarama görevlerini otonom olarak icra edebiliyor. Entegre EO/IR görüntüleme sistemleri sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen TURUL, tek personel ile kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

#3
Foto - Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi "avcı kuşu" düşmanı titretmeye geliyor

Uçuş menzili 200, haberleşme menzili ise 60 kilometre olan sistem, 2 bin metre operasyonel uçuş irtifasında 2 saat görev yapabiliyor. Kalkış ağırlığı 35 kilogram, kanat açıklığı 3,6 metre olan TURUL, eksi 20 ile artı 50 derece sıcaklıklarda çalışabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma ekosistemlerinde platformların sadece uçmasının değil, sahadaki veriyi ne kadar hızlı ve güvenli işlediğinin de kritik önem taşıdığını belirtti. Sabit kanatlı İHA'larının operasyonel menzil avantajını, dikey iniş-kalkış esnekliğiyle birleştirerek pist altyapısı zorunluluğunu ortadan kaldıran bir çözüm ortaya koyduklarını aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

#4
Foto - Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi "avcı kuşu" düşmanı titretmeye geliyor

"Deniz platformlarından veya herhangi bir kara noktasından kalkış ve iniş yapabilen TURUL, özellikle bulut altı operasyon kabiliyeti sayesinde zorlu hava şartlarında ve yüksek irtifa gerektiren görevlerde dahi görüntüden kopmadan kesintisiz istihbarat sağlıyor. Elektronik harp direnci yüksek, milli yazılımlarla donatılmış bu sistemimizle sınır güvenliğinden stratejik tesis korunmasına kadar her alanda tam bağımsızlık vizyonumuza bir tuğla daha ekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Lazoğli

Haberi hatırlayan kardeşim Türk mitolojisin ne demek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!
Gündem

Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!

CHP'de lağım Uşak'tan patladı, pislikler ortalığa saçıldı! Görevden uzaklaştırılan ve 'yarı çıplak' basılan CHP'li uçkur düşkünü Özkan Yalım..
Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı
Gündem

Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı

Gazetemiz yazarı, eski devlet bakanı, dava ve fikir adamı Hasan Aksay’ın vefat eden kızı Elife Ümran Aksay, bugün öğle namazını müteakip Mar..
BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar
Dünya

BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldığını duyurdu.

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme
Gündem

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Özkan Yalım’ın, ek beyanda bulunma talebi sonrası Çağlayan’daki adliyeye sevk edildiği bildir..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23