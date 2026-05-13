Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi “avcı kuşu” düşmanı titretmeye geliyor
STM tarafından geliştirilen ve ismini Türk mitolojisinin efsanevi avcı kuşundan alan dikey iniş-kalkışlı İHA TURUL, otonom yeteneklerini sergilediği testleri başarıyla tamamladı. Hareketli hedef takibi ve milimetrik hassasiyetle iniş yapabilme kabiliyetiyle dikkat çeken yerli sistem, 200 kilometrelik menziliyle sınır güvenliğinde yeni bir dönem başlatıyor. Seri üretime hazırlanan TURUL, özellikle deniz platformlarından kalkış yapabilme esnekliğiyle Mavi Vatan’ın da koruyucu gözü olmaya aday.