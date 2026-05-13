Göklerin yeni efendisi TURUL sahaya indi: Türk mitolojisinin efsanevi “avcı kuşu” düşmanı titretmeye geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli imkanlarla geliştirilen TURUL, hareketli ve sabit hedef takibi, gece operasyon yeteneği ile QR kod tabanlı hassas iniş kabiliyetini başarıyla sergiledi. İlk kez IDEF-2025 Fuarı'nda tanıtılan ve dikey iniş ile kalkış kabiliyetine sahip STM VTOL İHA TURUL, saha testleri kapsamında otonom kalkış ve seyrüseferin ardından sabit ve hareketli hedeflerin takibini tamamlayarak iniş yaptı. İstihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) görevleri için optimize edilen sistemin kalifikasyon testleri sürerken, STM bünyesinde seri üretime hazırlık çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor.