Dünyanın en büyük uçak mezarlığı görüntülendi: 4 bin uçak neden bu çölde bekletiliyor?
ABD’nin Arizona eyaletindeki Davis-Monthan Hava Üssü, barındırdığı 4 binden fazla askeri uçakla dünyanın en büyük havacılık depolama merkezi olarak dikkat çekiyor. Çölün düşük nemli havası sayesinde korozyona uğramadan korunan bu dev envanter, aslında ABD ordusu için her yıl 500 milyon dolar tasarruf sağlayan dev bir yedek parça deposu. 34 milyar dolar değerindeki bu "hayalet filo", gerektiğinde restore edilerek yeniden göklere dönebilecek şekilde muhafaza ediliyor.