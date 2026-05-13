Dünyanın en büyük uçak mezarlığı görüntülendi: 4 bin uçak neden bu çölde bekletiliyor?

Arizona çölünde 10 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan tesis, II. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'ndan kalma binden fazla uçağın yanı sıra modern döneme ait çok sayıda hizmet dışı bırakılmış hava aracına ev sahipliği yapıyor. Toplam değeri 34 milyar dolar olarak hesaplanan bu envanter, sadece bir depolama alanı değil, ABD ordusu için aktif bir lojistik ve restorasyon merkezi işlevi görüyor.