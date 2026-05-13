Yeni anneler aman dikkat! "Son iki gün" uyarısı yapıldı Ahmet Türk'ün Amedspor sözlerine Beştepe'den çok sert tepki: Haddini bileceksin Çok konuşulacak gelişme: AK Parti'ye geçmek isteyen 5 belediye başkanı veto edildi İsrail'de "YILDIRIMHAN" paniği! Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi yerlerinden hoplattı Altın almak mı satmak mı daha karlı? Tuna Kaya net rakam verdi Babasını tam 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri ağızları açık bıraktı Türkiye 3 kıtayı masaya oturttu! Kanada'dan Somali'ye dev iş birliği için imzalar atılıyor Bakanlık talep etti, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor Sonunda bu da oldu: Robotlar savaş uçağı üretti, Kaan ve F-35'e rakip olacak
Korkulan oldu: 35 bin km menzilli kıtalararası füze ateşlendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Korkulan oldu: 35 bin km menzilli kıtalararası füze ateşlendi

Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamı yayılarak sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. 35 bin km menzilli kıtalararası füze ateşlendi.

Karakayev, Sarmat füzeleriyle donatılacak ilk füze alayının 2026 yılı sonuna kadar savaş görevine hazır hale getirilmesinin planlandığını duyurdu. RVSN Komutanı’na göre bu adım, Rusya’nın kara tabanlı stratejik nükleer kuvvetlerinin yeteneklerini önemli ölçüde artıracak.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN), en yeni ağır sınıf kıtalararası balistik füze Sarmat’ın başarılı bir test fırlatmasını gerçekleştirdi. Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, RVSN Komutanı Sergey Karakayev, füzenin görevi başarıyla tamamladığını Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirdi.

Karakayev, bugün saat 11:15’te yapılan fırlatmanın ayrıntılarını aktararak, “Yeni nesil ağır sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füze Sarmat’ın fırlatma görevi başarıyla yerine getirildi” dedi.

Karakayev, Sarmat’ın bir önceki nesil füzelerden dört temel alanda ayrıldığını belirtti: Menzil: 35 bin kilometreyi aşan menzil ile dünyanın en uzun menzilli füzesi.

Atılabilir yük: Selefine göre çok daha büyük savaş başlığı kapasitesi. Hazırlık süresi: Fırlatmaya hazır olma süresinde önemli iyileştirme.

Füze savunmasını aşma kabiliyeti: Yeni nesil hipersonik bloklarla donatılan füze, mevcut tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede.

Komutan ayrıca füzenin isabetliliğinin (sapma oranının) iki kat iyileştirildiğini de sözlerine ekledi. Karakayev, Sarmat füzeleriyle donatılacak ilk füze alayının 2026 yılı sonuna kadar savaş görevine hazır hale getirilmesinin planlandığını duyurdu. RVSN Komutanı’na göre bu adım, Rusya’nın kara tabanlı stratejik nükleer kuvvetlerinin yeteneklerini önemli ölçüde artıracak.

