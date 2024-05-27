2024-05-27 16:57:02 Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar
Savunma endüstrisine ve ulusal güvenliğe katkı sağlayan ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN gibi savunma sanayii firmaları yürüttükleri projelerle TSK'nın caydırıcı gücünü artırıyor. Bununla beraber elde edinilen tecrübeler farklı alanlarda kullanılıyor. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümler sunan savunma sanayii ürünlerinde yaşanan son gelişmeler neler? İşte savunma sanayii neferlerinin sadece 2 ayda attığı 32 dev adım…