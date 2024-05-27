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Teknoloji-Bilişim
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Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

2024-05-27 16:57:02
Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

Savunma endüstrisine ve ulusal güvenliğe katkı sağlayan ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN gibi savunma sanayii firmaları yürüttükleri projelerle TSK'nın caydırıcı gücünü artırıyor. Bununla beraber elde edinilen tecrübeler farklı alanlarda kullanılıyor. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümler sunan savunma sanayii ürünlerinde yaşanan son gelişmeler neler? İşte savunma sanayii neferlerinin sadece 2 ayda attığı 32 dev adım…

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#1
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Türk Savunma Sanayiinde çalışmalar hız kesmiyor. AR-GE çalışmalarının aralıksız sürdüğü savunma sanayii ürünlerinde son 2 ayda hangi gelişmeler yaşandı? İşte detaylar…

#2
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi savunma sanayii firmalarının ürettiği ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) kazandırılıyor. Bunun yanı sıra elde edinilen tecrübeler uzay çalışmalarında ve diğer sanayii alanlarında kullanılıyor. Peki son 2 ayda Türk Savunma Sanayiinde ne tür gelişmeler yaşandı? İşte Türk AR-GE ordusunun yürüttüğü çalışmalar neticesinde son 2 ayda atılan 32 dev adım…

#3
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE NELER YAŞANDI? MAYIS • ASELSAN'ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15.000 feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile test atışları gerçekleştirdi. • BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-1, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testi kapsamında 38, 39 ve 40. Test uçuşları başarıyla gerçekleştirerek toplamda 357 saat uçuş süresine ulaştı.

#4
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• ROKETSAN'ın omuzdan atılan füzesi SUNGUR, test atışlarında hedefini başarıyla vurdu. • ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.

#5
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• UNIROBOTOTICS'in TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), HAVELSAN'ın BARKAN insansız kara aracına entegre edildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 İHA'nın 1. protipi 36. ve 37. test uçuşunu, 2. protipi ise 7. ve 8. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Toplam uçuş saati 343 saate ulaştı.

#6
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, 30 bin feet irtifadan, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile işaretlenen deniz üstündeki sabit hedefi, ROKETSAN MAM-T ile tam isabetle vurdu.• ASELFLIR-500 EO/IR/LD kamera testleri kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile işaretlenen hedefini, ROKETSAN KMC + CİRİT ile başarıyla vurdu.

#7
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• ASELFLIR-500 EO/IR/LD kamera testleri kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile işaretlenen hedefi ROKETSAN MAM-L ile vurdu.• TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, ikinci uçuşunu 6 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Yeni boyalı hali ile ilk uçuşunu yapan KAAN, 14 dakika havada kalırken 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.• SARSILMAZ tarafından geliştirilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas'taki Galveston Polis Departmanı'nın görev silahları arasına girdi.

#8
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• Kara Kuvvetleri! Komutanlığı'nın ihtiyacına yönelik muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının testleri tamamlandı. • Bayraktar TB3, 34. ve 35. uçuş Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 372 saat havada kalarak, 33.000 feet yüksekliğe ulaştı. Bu uçuşla Bayraktar TB3, PD170 yerli motoru ile çıkılan en yüksek irtifaya ulaşmış oldu. • TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET İleri Seviye Jet Eğitimi ve Hafif Taarruz Uçağı, 63G ile yüksek performans manevralarına başarıyla devam ediyor. NİSAN! • BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-2 Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi kapsamında 4. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

#9
Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• M60T tanklarında dış ortam gözetlemesi için kullanılan Optik Teleskopik Periskop, ASELSAN tarafından millileştirildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, 28. uçuş testinde, Tam Yükte Kalkış-İniş Performans Testi'ni başarıyla gerçekleştirerek, toplamda 249 saatlik uçuş süresine ulaştı.• KALE ARGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen turbojet füze motoru KTJ-3700 test faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.• ASELSAN tarafından geliştirilen Radar Arayıcı Başlık Yalın Hattı ilk ürünlerini verdi.• FNSS tarafından geliştirilen PARS IV 8x8'in, 35 mm'lik TEBER-35 Uzaktan Komutalı Kulesi ile stabilizasyon ve atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA'nın 30'uncu test uçuşu BAYKAR BG-160 kamerasıyla başarıyla gerçekleştirildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI 50.000 uçuş saatini tamamladı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3'ün iki protipi, hafta boyunca testlerde toplam 272 saat 47 dakika uçuş süresine ulaştı• BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı.• Taşınabilir Elektronik Taaruz Sistemi (MİLKAR) ve Temel Eğitim Helikopterlerinin testleri tamamlandı.

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Foto - Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN tarafından üretilen 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış gerçekleştirdi. • İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilki, TCG AKHİSAR'a entegre edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi. • TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştirdi. İlk uçuşundan bu yana HÜRJET: 50 sorti uçuş, 39 saat 44 dakika uçuş süresi, 15 bin fit irtifaya ulaştı. • BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, Yüksek irtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi kapsamında gerçekleştirdiği 32. uçuşunu başarıyla tamamlayarak toplam 305 saatlik uçuş süresine ulaştı. • ASELSAN tarafından geliştirilen muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi'nin (MİLKAR) testleri tamamlandı. • DELTA V Uzay Teknolojileri, Sonda Roketi Uzay Uçuş Testi'ni Sinop'ta gerçekleştirdi.• TUSAŞ tarafından üretilen T625 GÖKBEY Helikopteri TEI tarafından gerçekleştirilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu 22 Nisan 2023'te gerçekleştirdi.

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Yorumlar

Ömer

Madem bu kadar güçlüyüz israili neden durduramıyoruz.

Umuda

Ömerim İsraili senin CHP ve DEM partin durduracak. İsrail e savaş açsak Ülkenin % 70 kaçar geriye sadece gerçek Müslümanlar kalır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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