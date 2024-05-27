Türk Savunma Sanayii göz kamaştırdı! 32 dev adım: ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ! Bayraktar İHA'lar

• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN tarafından üretilen 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış gerçekleştirdi. • İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilki, TCG AKHİSAR'a entegre edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi. • TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştirdi. İlk uçuşundan bu yana HÜRJET: 50 sorti uçuş, 39 saat 44 dakika uçuş süresi, 15 bin fit irtifaya ulaştı. • BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, Yüksek irtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi kapsamında gerçekleştirdiği 32. uçuşunu başarıyla tamamlayarak toplam 305 saatlik uçuş süresine ulaştı. • ASELSAN tarafından geliştirilen muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi'nin (MİLKAR) testleri tamamlandı. • DELTA V Uzay Teknolojileri, Sonda Roketi Uzay Uçuş Testi'ni Sinop'ta gerçekleştirdi.• TUSAŞ tarafından üretilen T625 GÖKBEY Helikopteri TEI tarafından gerçekleştirilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu 22 Nisan 2023'te gerçekleştirdi.