Türk savunma sanayi komşuyu salladı

"İki ülke arasındaki temel gündemlerden birisi de PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele. Türk savunma sanayisinin son yıllarda katettiği mesafeyi hepimiz biliyoruz ve bu çeşitli ülkelerde denendi ve terörle mücadelede önemli bir işlev görüyor. Irak bunları görüyor ve bu da bizim firmalara olan ilgiyi artırıyor."