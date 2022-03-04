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Hayat-Aktüel
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Türk savunma sanayi komşuyu salladı

2022-03-04 16:53:35
Türk savunma sanayi komşuyu salladı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türk savunma sanayisi ürünlerinin Irak'ta büyük rağbet gördüğünü söyledi.

#1
Foto - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaklaşık 60 ülkenin katılımıyla güvenlik ve savunma fuarı düzenleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaklaşık 60 ülkenin katılımıyla güvenlik ve savunma fuarı düzenleniyor.

#2
Foto - Savunma Sanayi Başkanlığından gelen heyetle fuar alanını gezen Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Savunma Sanayi Başkanlığından gelen heyetle fuar alanını gezen Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayi alanında ciddi atılım yapmış birçok şirketimiz Irak'ta gelişmekte olan sanayi alanına destek amacıyla fuarda bulunuyor. Savuma sanayinin önemini Irak'ta yaptığımız görüşmelerde paylaşıyoruz ve ürünlerimizin burada rağbet gördüğünü biliyoruz." dedi.

#3
Foto - Rusya ve Ukrayna bağlamındaki sıkıntıda savunma ve sanayinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Güney, Irak'ın da Türkiye'nin desteğiyle bağımsız bir savunma sanayi geliştirmesini dilediklerini söyledi.

Rusya ve Ukrayna bağlamındaki sıkıntıda savunma ve sanayinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Güney, Irak'ın da Türkiye'nin desteğiyle bağımsız bir savunma sanayi geliştirmesini dilediklerini söyledi.

#4
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"Irak ile ilişkilerimiz de iyi gidiyor" diyen Büyükelçi Güney, şunları kaydetti:

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"İki ülke arasındaki temel gündemlerden birisi de PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele. Türk savunma sanayisinin son yıllarda katettiği mesafeyi hepimiz biliyoruz ve bu çeşitli ülkelerde denendi ve terörle mücadelede önemli bir işlev görüyor. Irak bunları görüyor ve bu da bizim firmalara olan ilgiyi artırıyor."

#6
Foto - Bağdat'taki fuara ilk defa katılan Havelsan İş Geliştirme Müdürü Kadir Temiz de simülasyon otonom sistemler, komuta kontrol sistemleri ve bilgi teknolojileri alanındaki ürünleri sergilediklerini söyledi. Temiz, Irak silahlı kuvvetlerine savunma alanındaki tecrübelerini aktardıklarını ve bunun büyük ilgi çektiğini anlattı.

Bağdat'taki fuara ilk defa katılan Havelsan İş Geliştirme Müdürü Kadir Temiz de simülasyon otonom sistemler, komuta kontrol sistemleri ve bilgi teknolojileri alanındaki ürünleri sergilediklerini söyledi. Temiz, Irak silahlı kuvvetlerine savunma alanındaki tecrübelerini aktardıklarını ve bunun büyük ilgi çektiğini anlattı.

#7
Foto - Bağdat'taki fuar 4 gün sürecek.

Bağdat'taki fuar 4 gün sürecek.

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