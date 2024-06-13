Türk profesör, fiziğin meşhur Coulomb Kanunu'nu cihaza dönüştürdü

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrospin cihazı ile nanofiberlerin üretimini sağlayarak enerji depolama ve güneş pilleri gibi birçok alanda önemli bir ilerlemeye öncülük ediyor. Gelişen teknolojiyi takip eden ve enerjiden-sağlığa birçok alanda kullanılan yeni bir cihaz daha üreten Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yüksek elektrik alanında, F=qE kuvveti polimeri fibere dönüştürmekte kullanılan elektrospin cihazını geliştirdi. 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bütün bileşenlerini yerli ve milli imkanlarla üretilen ve nanofiberler için çok yönlü ve etkili bir üretim yöntem olan elektrospin cihazı ile özellikle, lityum iyon piller, yakıt gibi enerji depolamada, boya duyarlı güneş pilleri ve süper kapasitörler gibi uygulama alanlarına sahip olup, bu yöntem nanofiberlerle, enerji depolamaya yönelik fonksiyonel malzemeler üretimi açısından büyük katkı sağlıyor.