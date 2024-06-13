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Teknoloji-Bilişim
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Türk profesör, fiziğin meşhur Coulomb Kanunu'nu cihaza dönüştürdü

2024-06-13 09:53:54
Türk profesör, fiziğin meşhur Coulomb Kanunu'nu cihaza dönüştürdü

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrospin cihazı ile nanofiberlerin üretimini sağlayarak enerji depolama ve güneş pilleri gibi birçok alanda önemli bir ilerlemeye öncülük ediyor. Gelişen teknolojiyi takip eden ve enerjiden-sağlığa birçok alanda kullanılan yeni bir cihaz daha üreten Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yüksek elektrik alanında, F=qE kuvveti polimeri fibere dönüştürmekte kullanılan elektrospin cihazını geliştirdi. 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bütün bileşenlerini yerli ve milli imkanlarla üretilen ve nanofiberler için çok yönlü ve etkili bir üretim yöntem olan elektrospin cihazı ile özellikle, lityum iyon piller, yakıt gibi enerji depolamada, boya duyarlı güneş pilleri ve süper kapasitörler gibi uygulama alanlarına sahip olup, bu yöntem nanofiberlerle, enerji depolamaya yönelik fonksiyonel malzemeler üretimi açısından büyük katkı sağlıyor.

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Foto - Türk profesör, fiziğin meşhur Coulomb Kanunu'nu cihaza dönüştürdü

"Cihaz yüksek elektrik alanında polimeri fibere dönüştürmekte kullanılır" Yüksek elektrik alanında polimeri F=qE Coulomb kuvveti etkisinde nanofibere dönüştürmekte kullanılan cihazı hakkında bilgi veren Fytronix Elektronik Teknolojilerinin CEO'su, Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, "Üretmiş olduğumuz cihazın adı, elektrospin cihaz. Bu cihaz yüksek elektrik alanında polimeri fibere dönüştürmekte kullanılır. Bu cihazın esas amacı, bir malzemeyi fiber boyutunda üretmektir. Bu cihazı, 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda bütün bileşenlerini yerli ve milli imkanlarla ürettik. Bu cihazda özellikle 30 bin kV üreten bir jeneratör ürettik ya da elektrik güç kaynağı ürettik. Bunun vermiş olduğu voltajı istediğimiz kilovolta ayarlayabiliyoruz. Şu anda son üretmiş olduğumuz sistemde maksimum 40 kV ancak bunu 50 kV ve 60kV'ye kadar götürebiliyoruz. Yani 60 bin volt altında bir çözeltiye, bir elektrik alanı uygulayarak bunu fibere dönüştürebiliyorsunuz" dedi. Elektrospin cihazının bileşenleri ve sistem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Bu cihazımızın içerisinde temel bileşenlerden bir tanesi şırınga pompasıdır.

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Foto - Türk profesör, fiziğin meşhur Coulomb Kanunu'nu cihaza dönüştürdü

Şırınga pompası, fiber oluşturacağımız çözeltiyi belli bir flov rate ile bir dram üzere püskürtmede kullanılır. İkinci bileşen ise yüksek gerilim kaynağı, 0 volt ile standart olarak kullanılan maksimum voltaj olan 30 bin volt aralığında bütün voltaj değerlerine set edebilen bir güç kaynağıdır. Sonraki bileşenler ise elektrospin cihazının içindeki nemi kontrol edebilen aynı zamanda fiberi kaplama alanını artırmak istendiğinde homojenizatör dediğimiz bir kaplayıcıdan oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

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Foto - Türk profesör, fiziğin meşhur Coulomb Kanunu'nu cihaza dönüştürdü

"Cihaz sağlık alanında da kullanılabiliyor" Yüksek teknolojinin ülkenin geleceğini belirleyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Pil yapımında fiber üretmek ve pilin içindeki elektrolik elektrik akımının yani iyonların geçişlerini hızlandırmak istiyorsak ayırıcı dediğimiz membranın pulları çaplarını değiştirerek, elektriksel iletkenliği kontrol edebiliyoruz. Bu sayede pilin elektriksel gücünü kontrol edebileceksiniz. Aynı zamanda sağlık alanında da bu cihazı kullanabilirsiniz. Özellikle ilaç taşınım sistemlerinde bilindiği gibi beyin bariyerini geçen ilaç geçen ilaç geliştirmek istiyorsak, bunları nanofiber boyutunda üreteceksiniz. Üretmiş olduğumuz bu cihazla ile organik bir stent üretebilirsiniz" diye konuştu.

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