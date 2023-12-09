Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!

Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, bakım sektörünün otomotivin en önemli iş bölümlerinden olduğunu söyledi. Otomotivde bakım bölümlerinin gece, gündüz, bayram, tatil demeden çalışan ekipler olduğunu ifade eden Berke Ercan, “Sektörümüzde 3 vardiya hatta 4 vardiyadan fazla çalışan firmalarımız var. Bakım bölümleri; sürekli çalışan makinelerimizi, hatlarımızı, tesislerimizi sürekli çalışır vaziyette tutan organizasyonu icra eder. Bu sebeple her konferansımızda bakım bölümlerimize vurgu yapıyoruz” dedi. Bakım bölümlerinin sadece arıza sebebiyle faaliyette bulunmadığını vurgulayan Berke Ercan, şöyle devam etti: “Bu bölümlerimiz sadece müdahale etmek ya da arıza çözmek, planlı bakım yapmak amacıyla çalışmıyor. Bazen makinelerimizi yenileme ihtiyacından bazen verimliliği artırmak ve kapasite artırmak adına yapıyoruz. Bazen de kalite artırmak amacıyla, bazen bunları dijitalleşme, dijital dönüşüm çağında olduğumuz için sahadan veri toplamak adına, akıllandırmak adına yapıyoruz. Hatta bir ağa bağlamak adına yapıyoruz, otomatize ediyoruz. Bazı makinelerimiz yaşlanmış oldukları için onları ayakta tutmak ve günün şartlarına uygun haline getirmek, CNC ile donatmak veya sürücülerini yenilemek gibi amaçlarla da yapabiliyoruz. Ekonomik değeri olan ekipmanlar bunlar. Değerini korumasını sağlamak, performansını korumasını sağlamak önemli.”