2023-12-09 12:20:54 Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!
Türkiye’de 517 üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 9. Bakım Konferansı İstanbul’da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Bakımın önemini vurgulamak ve mesleki anlamda gelişmeyi sağlamak amacıyla gelenekselleşen Türkiye’nin tek sektörel bakım konferansında bu yıl, “Bakımda Retrofit ve Yenileme Uygulamaları” konusu ele alındı. 12 sektör profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, ana sanayi ve tedarik sanayiden iyi uygulama örnekleri de katılımcıların dikkatine sunuldu.