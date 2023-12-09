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Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!

2023-12-09 12:20:54
Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!

Türkiye’de 517 üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 9. Bakım Konferansı İstanbul’da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Bakımın önemini vurgulamak ve mesleki anlamda gelişmeyi sağlamak amacıyla gelenekselleşen Türkiye’nin tek sektörel bakım konferansında bu yıl, “Bakımda Retrofit ve Yenileme Uygulamaları” konusu ele alındı. 12 sektör profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, ana sanayi ve tedarik sanayiden iyi uygulama örnekleri de katılımcıların dikkatine sunuldu.

#1
Foto - Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!

Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, bakım sektörünün otomotivin en önemli iş bölümlerinden olduğunu söyledi. Otomotivde bakım bölümlerinin gece, gündüz, bayram, tatil demeden çalışan ekipler olduğunu ifade eden Berke Ercan, “Sektörümüzde 3 vardiya hatta 4 vardiyadan fazla çalışan firmalarımız var. Bakım bölümleri; sürekli çalışan makinelerimizi, hatlarımızı, tesislerimizi sürekli çalışır vaziyette tutan organizasyonu icra eder. Bu sebeple her konferansımızda bakım bölümlerimize vurgu yapıyoruz” dedi. Bakım bölümlerinin sadece arıza sebebiyle faaliyette bulunmadığını vurgulayan Berke Ercan, şöyle devam etti: “Bu bölümlerimiz sadece müdahale etmek ya da arıza çözmek, planlı bakım yapmak amacıyla çalışmıyor. Bazen makinelerimizi yenileme ihtiyacından bazen verimliliği artırmak ve kapasite artırmak adına yapıyoruz. Bazen de kalite artırmak amacıyla, bazen bunları dijitalleşme, dijital dönüşüm çağında olduğumuz için sahadan veri toplamak adına, akıllandırmak adına yapıyoruz. Hatta bir ağa bağlamak adına yapıyoruz, otomatize ediyoruz. Bazı makinelerimiz yaşlanmış oldukları için onları ayakta tutmak ve günün şartlarına uygun haline getirmek, CNC ile donatmak veya sürücülerini yenilemek gibi amaçlarla da yapabiliyoruz. Ekonomik değeri olan ekipmanlar bunlar. Değerini korumasını sağlamak, performansını korumasını sağlamak önemli.”

#2
Foto - Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!

Sektör olarak yeni yılda birkaç başlığın öne çıkacağını söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ise, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekonomi, artan maliyetler, iş dünyasındaki olası riskler ve tabii ki Çin tehlikesi de önemli başlıklarımız arasında yer alıyor. Bunun üzerine bir de yavaş yavaş mutlu olduğum elektriklileşme noktasından vazgeçme sinyalleri. Her zaman söylediğimiz gibi; evet verimli olmalıyız, ucuza mal etmeliyiz, tasarruf etmeliyiz. Baktığımızda Avrupa’daki ve dünyadaki rakiplerimizden farklı olarak bizim makinelerimiz gürül gürül çalışıyor. Fabrikalarımız 3 vardiya, 24 saat çalışıp gerektiğinde 7 gün üretim yapıyor. Bunu sağlayanlar ise mesai saati olmayan kahramanlarımız”.

#3
Foto - Türk otomotiv sektöründe makineler gürül gürül çalışıyor!

TAYSAD 9. Bakım Konferansı’nın konuşmacıları arasında Oyak Renault Endüstriyel Siber Güvenlik Proje Lideri Nihat Alim, PILZ Mühendislik Hizmetleri Müdürü Tansu Kundakçılar, Schuler Press Türkiye Müdürü Hüsnü Ünver, Toyotetsu Makine Bakım Kıdemli Müdürü Ali Kahraman, Ford Otosan Bakım Stratejileri ve Sistemleri Lideri Fatih Sarı ve Valeo Aktivite Bakım ve Enerji Müdürü Burak Aslan yer aldı. Konferansta, “Farklı Yönlerden Retrofit, OEE İyileştirme & Enerji Verimliliği” isimli panel gerçekleştirildi. CAVO Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları ise; Schaeffler Türkiye Sektör ve Kilit Müşteriler Yönetcisi Barış Özdal, Fanuc Robot Servis Süpervizörü Yücel Ağaçyetiştiren ve HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl oldu. Konferansın diğer konuşmacıları; “Retrofite Genel Bakış”, “Makine Emniyet Süreçlerinde Revizyon Adımları”, “Pres Dünyasında Retrofit ve KERS Uygulamaları” ile “Retrofit ve Yenileme Uygulamalarında İnsan Kaynağı Yönetimi” konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca ana sanayiden Ford Otosan, tedarik sanayiden ise Valeo retrofit ve yenileme alanında iyi uygulamalarını aktardı. Konferansın kapanışını ise TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakım Çalışma Grubu Lideri Selçuk Demirok gerçekleştirdi.

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