Türk mühendislerin emeğiyle 100. yıla özel üretildi! Karşınızda “Zübeyde”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir'in 2006 yılında OYAK'ın bünyesine dahil olmasının ardından yakaladığı hızlı ve güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü ifade etti. Erdemir'in Türkiye'nin gururu olan şirketlerden biri olduğunu vurgulayan Erdem, "Yerli üretim kabiliyetimizi artırarak yüksek katma değerli üretime ağırlık verdiğimiz bu dönemde, ülkemizin bölgedeki güçlü oyuncu rolünü sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Bugün sadece Erdemir için değil, Türkiye çelik sektörü için kıymetli bir yatırımı daha devreye alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu tarihi günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2'nci yüksek fırınımız 'Zübeyde'yi Türk sanayisine armağan ediyoruz." ifadesini kullandı. Erdem, Erdemir'in Cumhuriyet'in ikinci 100 yılında da Türkiye'nin yarınları için üretmeye devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti: "İşletmeye alındığı ilk günden bu yana ülkemiz sanayisinin gelişiminde rol oynayan, daima katma değerli üretime odaklanan Erdemir'in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 5'te yer alan Erdemir, Karadeniz Ereğli'nin ve Türkiye'nin geleceği için üretmeye devam ediyor, sayısız sektöre ham madde sağlıyor, sürdürülebilir büyüme adımlarıyla gelecek için güven veriyor. Erdemir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da Türkiye’nin yarınlarını aydınlatacak."