Türk mühendislerin emeğiyle 100. yıla özel üretildi! Karşınızda “Zübeyde”

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ise Cumhuriyet Bayramı'nda yaptıkları açılışla, Cumhuriyet'in ilk 100 yılının sembollerinden olan Erdemir'in tarihe anlamlı bir iz bıraktığını kaydetti. Türkiye'nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir'in gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü olduğunu belirten Damar, "Yeni yüksek fırın ve sahada devam eden büyük yatırımlarımızda, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamayı, OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Mühendislikle birlikte yürütüyoruz. Çelik üretiminde olduğu gibi tesis yatırımlarında da engin bir mühendislik birikimine sahibiz. Mühendislerimizden, projeyi uygulayan sahadaki her bir çalışanımıza ve iş ortaklarımıza kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında unutulmayacak bir gün yaşıyoruz. Karadeniz Ereğlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de Cumhuriyet'in 100. yılında Erdemir'in 2'nci yüksek fırını Zübeyde'yi sanayiye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ham madde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni yüksek fırın projesi, Erdemir'in gücüne güç katacak. Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan yeni fırının tüm parametreleri etkin bir şekilde izlenebilecek 2'nci yüksek fırının kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkarken, kullanılan yeni teknoloji ürünü kontrol sistemleri sayesinde Erdemir'in önceliklerinden olan İSG ve çevre performansı da artmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.