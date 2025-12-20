Kapadokya Değer Ödülleri'nin sonuçlarını Nevşehir Valiliği açıkladı! O isim ödül aldı

Ödüller! Akademisyen, gazeteci ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonucu basın, sanat, akademi ve turizm alanındaki 12 kategoride belirlenen ödüller ile jüri özel ödülleri sahiplerine takdim edildi. Anadolu Ajansı muhabiri Behçet Alkan, Kapadokya'nın kültürel, doğal ve arkeolojik zenginliklerini dünyanın önde gelen medya kuruluşlarına taşıyan güçlü görsel anlatımı ile "Kapadokya'nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü"nü Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay'dan aldı. Jüri, Kapadokya Değer Ödülleri kategorilerinde, "Yaşam Boyu Katkı Ödülü" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Konulu Belgesel ve Sinema Ödülü" TRT Belgesel, "Kapadokya Elçisi Ödülü" Özay Onur, "Kapadokya'ya Değer Katan Sanatçı Ödülü" Ayşe Üvez, "Kapadokya'ya Değer Katan Kurum Ödülü" Slowfood Yeryüzü Pazarı, "Kapadokya Yenilikçi Proje Ödülü" Kayakapı Projesi, "Kapadokya Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü" Prof. Dr. Adem Öger, "Kapadokya'ya Katkı Sağlayan Basın Kuruluşu Ödülü" FİB Haber, "Basın Başarı Ödülü" Muşkara Gazetesi, "Kapadokya Konulu Haber Ödülü" Ahmet Korkmazer, "Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı Ödülü"nde ise İsmail Duru ödüle layık gördü. Programda, özel ödüller kapsamında, "Kapadokya Gelecek Nesillere Tanıtım Ödülü" Rafadan Tayfa Kapadokya Filmi'ne, "Kapadokya Değerine Vizyoner Katkı Ödülü" Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici'ye, "Jüri Özel Ödülü" de Oğuz Özdem'e verildi. Projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından program sona erdi.