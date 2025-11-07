Türk Komandoları Gazze için hazır! Barış Gücü'ne kritik görevler… Çok yakın zamanda…

Gazze'nin tekrar ayağa kalkması için kurulan denklemde en büyük güç ise Türkiye olacak... Gazze’de 2 yıl aradan sonra sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliği için BM onaylı çok uluslu Barış Gücü kuruluyor. Türkiye, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan seçilen 1000 komando ile bu güce katılacak. Komandolar, sivilleri korumak, insani yardımları denetlemek ve sınır güvenliğini sağlamakla görevli olacak. Birlikler, kentsel çatışma ve mayın temizleme eğitimleriyle Gazze’nin kuzey ve güney girişlerinde konuşlanacak. Barış gücünün bölgeye intikali ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.