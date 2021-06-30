Türk iş insanlarına çağrı yaptılar! ‘Ülkemize gelin’

Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchuouwo, ülkesinde Türk şirketlerinin yatırımlarının olduğunu belirterek "Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz kazan-kazan ilişkisi üzerine. Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yakın bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğiz. Türk iş insanlarını Kamerun'a davet ediyorum." dedi. Büyükelçi Tchatchuouwo, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara üyeleriyle başkentte bir otelde bir araya geldi. Tchatchuouwo, Türkiye ve Kamerun ilişkilerini çok güçlü gördüğünü, ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini söyledi. Ekonomik olarak iki ülke arasındaki ilişkinin dinamik olduğunu belirten Tchatchuouwo, ülkesinde 2019'da düzenlenen bir forumda 19 Türk şirketinin katılım sağladığını söyledi. Tchatchuouwo, Türk şirketlerinin Kamerun'da yatırım yaptıklarını ifade ederek "Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz kazan-kazan ilişkisi üzerine. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yapacağımız ziyareti ertelemiştik. Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yakın bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğiz. Türk iş insanlarını Kamerun'a davet ediyorum." dedi.