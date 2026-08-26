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Türk İHA'ları korkuttu: Durmaksızın her yerde uçuyorlar

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Türk İHA'ları korkuttu: Durmaksızın her yerde uçuyorlar

İran'ı bahane ederek bölgeye sayısız savaş gemisi, uçak ve çok sayıda insansız hava aracı getirten Rumlar, Türkiye'ni bölgede artan faaliyetlerinden rahatsız olarak paniğe kapıldı.

#1
Foto - Türk İHA'ları korkuttu: Durmaksızın her yerde uçuyorlar

Flight Safety Foundation-Southeast Europe-Cyprus (FSF-SE-Europe-Cyprus), Türk savaş uçakları ve çoğunlukla insansız hava araçlarının bölgede uçuş yoğunluğuna imza attığını öne sürdü.

#2
Foto - Türk İHA'ları korkuttu: Durmaksızın her yerde uçuyorlar

Haravgi gazetesinin haberine göre kuruluş, Türkiye’nin gerçekleştirdiğini iddia ettiği ihlallerin uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunarak endişesini dile getirdi.

#3
Foto - Türk İHA'ları korkuttu: Durmaksızın her yerde uçuyorlar

Açıklamada, söz konusu faaliyetlerin özellikle kritik hava koridorları ile Larnaka ve Baf havalimanlarının yaklaşma bölgelerine yakın gerçekleştirildiği iddia edildi.

#4
Foto - Türk İHA'ları korkuttu: Durmaksızın her yerde uçuyorlar

FSF-SE-Europe-Cyprus, söz konusu uygulamaların uluslararası sivil havacılığın güvenli ve koordineli şekilde yönetilmesini düzenleyen ilke ve prosedürlerle bağdaşmadığını öne sürdü. Açıklamada ayrıca, “Lefkoşa Bölge Kontrol Merkezi” ile Larnaka ve Baf havalimanlarının kontrol birimlerinde görev yapan hava trafik kontrolörleri ile operasyonel ve teknik personele destek verildiği belirtildi.

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