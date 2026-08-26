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Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

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Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu resmen yayınlanırken, Türkiye'nin listedeki konumu tüm dikkatleri üzerine çekti. Venezuela, Suudi Arabistan ve İran'ın zirve yarışını sürdürdüğü devler liginde, Karadeniz ve Gabar'da peş peşe yapılan tarihi keşifler Türkiye'nin küresel enerji denklemindeki yerini netleştirdi. Açıklanan güncel verilere göre Türkiye, 366 milyon varillik rezerviyle listedeki yerini alarak adından söz ettirmeyi başardı.

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#1
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

Dünyanın en çok takip edilen stratejik veri platformlarından Global Firepower, ülkelerin 2026 yılı petrol rezervi güncel verilerini paylaştı. Venezuela'nın liderliğini koruduğu, Suudi Arabistan ve İran'ın ise zirveyi zorladığı devler liginde tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

#2
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

Son dönemde özellikle Karadeniz ve Gabar'da peş peşe yapılan tarihi keşiflerin, Türkiye'yi küresel enerji denkleminde nasıl bir noktaya taşıdığı büyük merak konusuydu. Açıklanan yeni listeyle birlikte Türkiye'nin küresel petrol rezervi sıralamasındaki güncel konumu da netleşmiş oldu. İşte dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki sürpriz yeri...

#3
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

49 - TÜRKİYE (366 MİLYON VARİL)

#4
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

20 - MEKSİKA ( 5 MİLYAR 786 MİLYON VARİL)

#5
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

19 - AZERBAYCAN (7 MİLYON VARİL)

#6
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

18 - ANGOLA (7 MİLYON 783 MİLYON VARİL)

#7
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

17 - NORVEÇ (8 MİLYON 122 MİLYON 200 BİN VARİL)

#8
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

16 - EKVADOR (8 MİLYAR 273 MİLYON VARİL)

#9
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

15 - CEZAYİR (12 MİLYAR 200 MİLYON VARİL)

#10
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

14 - BREZİLYA (12 MİLYAR 715 MİLYON VARİL)

#11
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

13 - ÇİN (26 MİLYAR 23 MİLYON VARİL)

#12
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

12 - KAZAKİSTAN (30 MİLYAR VARİL)

#13
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

11 - NİJERYA (36 MİLYAR 890 MİLYON VARİL)

#14
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

10 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (38 MİLYAR 212 MİLYON VARİL)

#15
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

9 - LİBYA (48 MİLYAR 363 MİLYON VARİL)

#16
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

8 - RUSYA (80 MİLYAR VARİL)

#17
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (97 MİLYAR 800 MİLYON)

#18
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

6 - KUVEYT (101 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

#19
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

5 - IRAK (145 MİLYAR 19 MİLYON VARİL)

#20
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

4 - KANADA (170 MİLYAR 300 MİLYON VARİL)

#21
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

3 - İRAN (208 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

#22
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

2 - SUUDİ ARABİSTAN (258 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

#23
Foto - Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı

1 - VENEZUELA (303 MİLYAR 806 MİLYON VARİL)

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