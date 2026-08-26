Gabar ve Karadeniz’deki dev keşifler sıralamayı allak bullak etti! Petrol zengini ülkeler listesinde Türkiye rüzgarı
Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu resmen yayınlanırken, Türkiye'nin listedeki konumu tüm dikkatleri üzerine çekti. Venezuela, Suudi Arabistan ve İran'ın zirve yarışını sürdürdüğü devler liginde, Karadeniz ve Gabar'da peş peşe yapılan tarihi keşifler Türkiye'nin küresel enerji denklemindeki yerini netleştirdi. Açıklanan güncel verilere göre Türkiye, 366 milyon varillik rezerviyle listedeki yerini alarak adından söz ettirmeyi başardı.