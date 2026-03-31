Romatoloji uzmanı anlattı: Romatizmal hastalıklarda yaşam tarzı değişikliği yaşam kalitesini artırıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen romatizmal hastalıklar, eklem ağrısı, sabah tutukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu hastalıklar sadece kas-iskelet sistemini değil, bağışıklık sistemi başta olmak üzere birçok organı da etkiliyor. Yapılan çalışmalar, doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hastalık belirtilerinin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.