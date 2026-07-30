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Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Türkiye'nin tekstil alanındaki önemli şirketlerinden birisi olan Aruna, Çin'e devasa bir sipariş verdi. Siparişin büyüklüğü 16,5 milyar lira olarak açıklandı.

#1
Foto - Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Tekstil sektöründen denizlere açılan isimlerden biri İsmail Bekmezci. Türkiye’nin en önemli çorap üreticilerinden Beks’in ortaklarından olan İsmail Bekmezci’nin 2010 yılında çocuklarıyla kurduğu denizcilik şirketi ise Aruna Shipping.

#2
Foto - Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

İlk siparişini Temmuz 2011’de Güney Koreli Hyundai Tersanesi ile 56.000 dwt’lik üç dökme kuru yük gemisi için veren İsmail Bekmezci’nin Aruna şirketi, 2022 ve 2023 yıllarında bünyesine kattığı 5 adet ikinci el supramax ile filosundaki gemi sayısını 8’e çıkarmıştı.

#3
Foto - Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Aruna şimdilerde hem kendi şirketinin hem de denizcilik sektörünün en büyük siparişlerinden birine imza attı. Kurulduğundan bu yana ikinci kez sıfırdan gemi alımına giden Aruna, toplamda 10 gemilik bir sipariş vermeye kararı aldı.

#4
Foto - Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Geçtiğimiz günlerde Aruna Shipping, Çinli Yangzhou Guoyu Shipbuilding arasında, ultramax tipi gemi inşası için anlaşma imzaladı. Anlaşmayı imzalayanlar ise Çinli Yangzhou Guoyu Shipbuilding’in CEO’su Li Xi ile Aruna’nın patronu İsmail Bekmezci oldu.

#5
Foto - Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Anlaşma gereğince her biri 64.500 dwt olan 10 geminin 6’sı kesin, 4’ü de opsiyonlu olacak şekilde filoya katılacak. Gemilerin her birinin fiyatı ise yaklaşık 35 milyon dolar olarak belirlendi. Siparişin tamamının bedeli 350 milyon dolar yani bugünkü kurla 16.5 milyar lira civarında.

#6
Foto - Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Gemiler 2028’in ilk yarısında teslim edilemeye başlayacak. Gemilerle Aruna’nın filosu da 2 kattan fazla büyümüş olacak ve gemi sayısı 18’e ulaşacak. Gemiler, Çinli şirketin Zhoushan tesisinde üretilecek. Türk şirketten alınan siparişler, bu tersanedeki ilk büyük gemi inşası olacak.

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