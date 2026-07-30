Türk devinden Çin'i sevinçten havalara uçuracak sipariş: Şu ana kadar böylesi görülmedi

Anlaşma gereğince her biri 64.500 dwt olan 10 geminin 6’sı kesin, 4’ü de opsiyonlu olacak şekilde filoya katılacak. Gemilerin her birinin fiyatı ise yaklaşık 35 milyon dolar olarak belirlendi. Siparişin tamamının bedeli 350 milyon dolar yani bugünkü kurla 16.5 milyar lira civarında.