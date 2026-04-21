Teknoloji-Bilişim
Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

Savunma devi SYS Grup, alçak irtifa tehditleri olarak ortaya çıkan insansız hava araçları saldırılarına karşı kritik bir silah geliştirdi. Silah Malezya'da görücüye çıktı.

Foto - Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

Savunmasanayis'te yer alan habere göre, Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden SYS Grup, insansız hava araçlarının (İHA) artan tehdidine karşı geliştirdiği yeni çözümünü ilk kez yurt dışında vitrine çıkardı. Grup, “Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı (C-UAS) Savunma Mimarisi”ni Malezya’da düzenlenen DSA 2026 Fuarı kapsamında uluslararası katılımcılara tanıttı.

Foto - Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

DSA 2026 Defence Services Asia kapsamında gerçekleştirilen tanıtım, SYS Grup’un Asya-Pasifik pazarındaki konumunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. 23 Nisan’a kadar devam eden fuar, bölgenin en önemli savunma etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Foto - Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

SYS Grup, fuarda yalnızca bir ürün sergilemekten ziyade, modern muharebe sahasının dönüşümüne yanıt veren bütünleşik bir savunma yaklaşımını sahaya koyuyor. Özellikle sürü drone saldırıları ve düşük maliyetli İHA tehditlerinin artışı, bu tür katmanlı çözümleri kritik hale getiriyor.

Foto - Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

SYS Grup’un geliştirdiği mimari, farklı menzil katmanlarında görev yapan entegre bileşenlerden oluşuyor. Sistemin merkezinde, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON uzaktan komutalı silah sistemleri yer alıyor. Bu yapı, hedef tespit, takip ve angajman süreçlerini tek bir dijital ağ üzerinden yönetebilecek şekilde kurgulanmış durumda.

Foto - Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

Ateş gücü tarafında ise CANiK imzalı ağır makineli tüfek ailesi öne çıkıyor. Yüksek atım hızına sahip bu sistemler, özellikle düşük irtifa ve yakın mesafe İHA tehditlerine karşı hızlı reaksiyon sağlıyor. Orta kalibre katmanında ise İngiltere merkezli AEI Systems tarafından geliştirilen 30×113 mm VENOM LR topu devreye giriyor. Düşük geri tepme ve ayarlanabilir atım hızı gibi özellikler, sistemi hem mobil platformlar hem de entegre savunma çözümleri için uygun hale getiriyor. Bu çok katmanlı yapı sayesinde sistem, mini İHA’lardan sürü drone konseptlerine kadar geniş bir tehdit spektrumuna karşı etkin çözüm sunuyor. Üstelik klasik füze tabanlı hava savunma sistemlerine kıyasla çok daha düşük operasyonel maliyetle.

Foto - Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

Modern muharebe ortamında yalnızca yüksek performans değil, sürdürülebilirlik ve düşük operasyonel maliyetle de belirleyici hale geliyor. SYS Grup’un geliştirdiği mimari, bu iki unsuru merkeze alarak tasarlanmış durumda. Mobil yapı, hızlı konuşlanma kabiliyeti ve ölçeklenebilir üretim yaklaşımı; sistemi özellikle farklı tehdit seviyelerine sahip ülkeler için esnek bir çözüm haline getiriyor. Ayrıca güvenli tedarik zinciri ve hızlı teslimat gibi unsurlar da sistemin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. SYS Grup CEO’su Cahit Utku Aral, sistemin kısa sürede ciddi ilgi gördüğünü vurgulayarak, DSA 2026’nın bu ilgiyi küresel düzeye taşıyan bir adım olduğunu ifade etti. Aral, değişen harp doktrinlerinin artık yalnızca güçlü platformlar değil, aynı zamanda maliyet etkin ve ölçeklenebilir çözümler gerektirdiğine dikkat çekti.

