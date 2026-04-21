Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek

Modern muharebe ortamında yalnızca yüksek performans değil, sürdürülebilirlik ve düşük operasyonel maliyetle de belirleyici hale geliyor. SYS Grup’un geliştirdiği mimari, bu iki unsuru merkeze alarak tasarlanmış durumda. Mobil yapı, hızlı konuşlanma kabiliyeti ve ölçeklenebilir üretim yaklaşımı; sistemi özellikle farklı tehdit seviyelerine sahip ülkeler için esnek bir çözüm haline getiriyor. Ayrıca güvenli tedarik zinciri ve hızlı teslimat gibi unsurlar da sistemin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. SYS Grup CEO’su Cahit Utku Aral, sistemin kısa sürede ciddi ilgi gördüğünü vurgulayarak, DSA 2026’nın bu ilgiyi küresel düzeye taşıyan bir adım olduğunu ifade etti. Aral, değişen harp doktrinlerinin artık yalnızca güçlü platformlar değil, aynı zamanda maliyet etkin ve ölçeklenebilir çözümler gerektirdiğine dikkat çekti.