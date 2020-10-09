2020-10-09 12:10:07 Türk çayını en çok içen ülke belli oldu
Türkiye'den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.
Türkiye'den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Eylül 2020'de 105 ülkeye 3 bin 109 ton çay satıldı.
İhracattan 12 milyon 182 bin 162 dolar döviz girdisi sağlandı.
Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 88 ton çay karşılığında 10 milyon 771 bin 525 dolar elde edildiği dikkate alınırsa, çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 0,7, değer bakımından yüzde 13 artış gösterdi.
Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 991 bin 715 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 936 ton çay ihraç edildi.
Belçika'yı 1 milyon 659 bin 629 dolarla Almanya, 864 bin 594 dolarla ABD izledi.
Geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Panama, Tanzanya, Mali, Bahamalar, Cape Verde, Estonya, Sudan, Endonezya, Burkina Faso, Vietnam, Sırbistan, Gabon ve Mauritius'a da satış yapıldı.
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