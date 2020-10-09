  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Türk çayını en çok içen ülke belli oldu

2020-10-09 12:10:07
Türk çayını en çok içen ülke belli oldu

Türkiye'den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

#1
Foto - AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Eylül 2020'de 105 ülkeye 3 bin 109 ton çay satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Eylül 2020'de 105 ülkeye 3 bin 109 ton çay satıldı.

#2
Foto - İhracattan 12 milyon 182 bin 162 dolar döviz girdisi sağlandı.

İhracattan 12 milyon 182 bin 162 dolar döviz girdisi sağlandı.

#3
Foto - Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 88 ton çay karşılığında 10 milyon 771 bin 525 dolar elde edildiği dikkate alınırsa, çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 0,7, değer bakımından yüzde 13 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 88 ton çay karşılığında 10 milyon 771 bin 525 dolar elde edildiği dikkate alınırsa, çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 0,7, değer bakımından yüzde 13 artış gösterdi.

#4
Foto - Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 991 bin 715 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 936 ton çay ihraç edildi.

Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 991 bin 715 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 936 ton çay ihraç edildi.

#5
Foto - Belçika'yı 1 milyon 659 bin 629 dolarla Almanya, 864 bin 594 dolarla ABD izledi.

Belçika'yı 1 milyon 659 bin 629 dolarla Almanya, 864 bin 594 dolarla ABD izledi.

#6
Foto - Geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Panama, Tanzanya, Mali, Bahamalar, Cape Verde, Estonya, Sudan, Endonezya, Burkina Faso, Vietnam, Sırbistan, Gabon ve Mauritius'a da satış yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Panama, Tanzanya, Mali, Bahamalar, Cape Verde, Estonya, Sudan, Endonezya, Burkina Faso, Vietnam, Sırbistan, Gabon ve Mauritius'a da satış yapıldı.

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek
Dünya

Sipariş verdiler! BAE'den darbeciye destek

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milisl..
Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!
Dünya

Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!

Kremlin sözcüsü Peskov, Kırgızistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Rusya'nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin..
Türkiye'den S-400 Navtex'i
Gündem

Türkiye'den S-400 Navtex'i

Türkiye 13-16 Ekim tarihleri arasında S-400 atış eğitimi için Karadeniz'de Navtex ilan etti.
Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor
Gündem

Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan saldırısı üzerine 27 yıldır işgal altındaki topraklarını kurtarmak başlattığı mücadele hızla ilerlerken, 27..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay