Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?
Çoğumuzun güne başlarken tükettiği kahve ile ilgili bu detaya dikkat edilmeli...
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Çoğumuzun güne başlarken tükettiği kahve ile ilgili bu detaya dikkat edilmeli...
Güne başlarken ilk tercihimiz olan filtre kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkisi sıkça merak ediliyor. Peki, filtre kahve kabızlığa yol açar mı yoksa bağırsakları çalıştırır mı? Kahvenin sindirim üzerindeki çift yönlü etkisini ve doğru tüketim yöntemlerini kaleme aldık.
Filtre kahve doğrudan kabızlığa neden olmaz; aksine bağırsak hareketlerini tetikleme özelliği taşır.
Filtre kahvenin bileşiminde yer alan kafein ve doğal bileşenler, mide ile kalın bağırsak arasındaki iletişimi sağlayan refleksleri uyarır. Bu uyarı, bağırsak kaslarının kasılmasını hızlandırarak sindirim kalıntılarının ilerlemesine yardımcı olur.
Yapılan gözlemler, taze demlenmiş bir fincan filtre kahvenin içildikten kısa süre sonra sindirim sistemini harekete geçirdiğini göstermektedir.
Filtre kahve bağırsakları çalıştırsa da bazı yanlış kullanım alışkanlıkları dolaylı yoldan kabızlık hissine veya sindirim kilitlenmesine zemin hazırlayabilir: Yetersiz Sıvı Alımı (Sıvı Kaybı): Kafein, vücuttan su atımını artıran bir yapıya sahiptir. Kahve içerken eş zamanlı olarak su tüketilmezse, vücut ihtiyaç duyduğu suyu bağırsaklardaki atıklardan çekmeye başlar. Bu durum dışkının sertleşmesine ve kabızlığa yol açar.
Aşırı Tüketim ve Tolerans Gelşimi: Gün boyunca yüksek miktarda kahve içmek, bağırsakların kendi doğal ritmini kaybetmesine ve bir süre sonra kahve uyarısı olmadan çalışmakta zorlanmasına (bağırsak tembelliğine) neden olabilir.
Aç Karnına Tüketim ve Hassasiyet: Aç karnına alınan yüksek kafein ve asit, bazı bünyelerde mideyi ve bağırsak çeperini irrite ederek kramp veya düzensiz sindirim hareketlerine yol açabilir.
Kahvenin Yanında Mutlaka Su İçin: Tükettiğiniz her fincan filtre kahvenin yanında en az bir büyük bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin.
Günlük Limiti Aşmayın: Günde 1-2 fincan filtre kahve, hem zindelik sağlamak hem de sindirimi desteklemek adına ideal miktardır.
Öğün Sonrasını Bekleyin: Mide asidini dengelemek ve sindirim kanallarını yormamak adına kahvenizi hafif bir kahvaltı veya yemekten 30-45 dakika sonra tüketin.
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