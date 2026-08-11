  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi, sınırları aşan suç örgütlerinin peşinde! Bulgaristan ile mutabakat zaptı imzalandı Poşet çay tüketenler dikkat! Sağlığınız elden gidebilir Alevler park halindeki tırı küle çevirdi! YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor Üniversiteden büyük buluş! Klima kullanmadan havayı 7 derece serinleten duvar ürettiler Sadece bir avucu damarlardaki tüm kalıntıyı temizliyor! Kalp yenileyen doğal mucize: Bu sadece etki yapacak Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü TÜGVA’dan Bulanık’ta yaz okuluna veda! 2 bin 500 öğrencide mezuniyet coşkusu Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı 20 tonluk altın heyecana neden oldu: Civardaki tüm ilçeleri kazmaya hazırlanıyorlar
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Çoğumuzun güne başlarken tükettiği kahve ile ilgili bu detaya dikkat edilmeli...

#1
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Güne başlarken ilk tercihimiz olan filtre kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkisi sıkça merak ediliyor. Peki, filtre kahve kabızlığa yol açar mı yoksa bağırsakları çalıştırır mı? Kahvenin sindirim üzerindeki çift yönlü etkisini ve doğru tüketim yöntemlerini kaleme aldık.

#2
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Filtre kahve doğrudan kabızlığa neden olmaz; aksine bağırsak hareketlerini tetikleme özelliği taşır.

#3
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Filtre kahvenin bileşiminde yer alan kafein ve doğal bileşenler, mide ile kalın bağırsak arasındaki iletişimi sağlayan refleksleri uyarır. Bu uyarı, bağırsak kaslarının kasılmasını hızlandırarak sindirim kalıntılarının ilerlemesine yardımcı olur.

#4
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Yapılan gözlemler, taze demlenmiş bir fincan filtre kahvenin içildikten kısa süre sonra sindirim sistemini harekete geçirdiğini göstermektedir.

#5
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Filtre kahve bağırsakları çalıştırsa da bazı yanlış kullanım alışkanlıkları dolaylı yoldan kabızlık hissine veya sindirim kilitlenmesine zemin hazırlayabilir: Yetersiz Sıvı Alımı (Sıvı Kaybı): Kafein, vücuttan su atımını artıran bir yapıya sahiptir. Kahve içerken eş zamanlı olarak su tüketilmezse, vücut ihtiyaç duyduğu suyu bağırsaklardaki atıklardan çekmeye başlar. Bu durum dışkının sertleşmesine ve kabızlığa yol açar.

#6
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Aşırı Tüketim ve Tolerans Gelşimi: Gün boyunca yüksek miktarda kahve içmek, bağırsakların kendi doğal ritmini kaybetmesine ve bir süre sonra kahve uyarısı olmadan çalışmakta zorlanmasına (bağırsak tembelliğine) neden olabilir.

#7
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Aç Karnına Tüketim ve Hassasiyet: Aç karnına alınan yüksek kafein ve asit, bazı bünyelerde mideyi ve bağırsak çeperini irrite ederek kramp veya düzensiz sindirim hareketlerine yol açabilir.

#8
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Kahvenin Yanında Mutlaka Su İçin: Tükettiğiniz her fincan filtre kahvenin yanında en az bir büyük bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin.

#9
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Günlük Limiti Aşmayın: Günde 1-2 fincan filtre kahve, hem zindelik sağlamak hem de sindirimi desteklemek adına ideal miktardır.

#10
Foto - Çift yönlü etkisi ve bağırsak hareketleri... Filtre kahve kabızlık yapar mı?

Öğün Sonrasını Bekleyin: Mide asidini dengelemek ve sindirim kanallarını yormamak adına kahvenizi hafif bir kahvaltı veya yemekten 30-45 dakika sonra tüketin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Gündem

Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük

Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savuran Kocaeli vekili Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İYİ Parti, ..
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Gündem

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda günlerdir süren hararetli görüşmelerin ardından, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan 12 maddelik Çerçeve ..
TBMM'de Çerçeve Yasa mesaisi: İlk 6 madde kabul edildi
Gündem

TBMM'de Çerçeve Yasa mesaisi: İlk 6 madde kabul edildi

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşme..
Siyonist vahşetin üç fotoğraflık belgesi: Canlı kalkan yapıp infaz ettiler!
Dünya

Siyonist vahşetin üç fotoğraflık belgesi: Canlı kalkan yapıp infaz ettiler!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’deki soykırımda ulaştığı alçaklık sınır tanımıyor. Beyt Lahiya’da evlerinden gasp edilerek günlerce canlı kal..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısı: Hepimizin menfaatine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23