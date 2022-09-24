Türk bomba imha robotlarına Afrika görevi

"Bundan dolayı da yeni projeler, ihaleler daha çok keşif-gözlem üzerine. Biraz daha küçük, atılabilir, bizim de Acrob ismini verdiğimiz ürünlere yönelik. Bunun yanında daha büyük, arazi şartlarında çok daha hızlı hareket eden ve farklı modifikasyonlara uygun altyapıya salip Boğaç, Hançer gibi insansız kara araçlarına talep oluşmuş durumda. Bunlar gelişirken elbette zaman alacaktır. Çünkü her biri literatüre çok yeni giren ürünler. Biraz daha adım adım ilerleyecek, envanterlerde yer edinecek ürünler. Bu pazarda da diğer pazarlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarmanın envanterinde ürünlerin aktif kullanılıp kullanılmadığı çok önemli bir husus. Türkiye'de kullanılıyor olmaları temel referans. Türkiye'nin genel anlamda Afrika'daki varlığına, Türk ürünlerinin güvenilirliğine çok ciddi boyutta ilgi duyuluyor. Bu ürünlerin de burada aktif şekilde çok yakın zamanda envanterlere girmesini bekliyoruz."