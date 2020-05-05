2020-05-05 14:06:29 Türk bilim insanlarından büyük başarı! Talep gelirse seri üretime geçilecek
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, sarılığı olan bebeklerin hastaneye yatırılmadan evlerinde "mavi ışık" tedavisi alabileceği yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi.
Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Aygen Yılmaz, yenidoğanlarda görülen sarılık hastalığının tedavisinin evde yapılabilmesi için çalışma yürüttü.