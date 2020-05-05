Türk bilim insanlarından büyük başarı! Talep gelirse seri üretime geçilecek

Canpolat, cihazı satın almaya gerek olmadığını söyledi. Kiralama yönteminin daha ekonomik olduğunu belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Çantayla cihazın toplam ağırlığı 4 kilogram. Götürüp, kolayca kurup, tedaviyi uygulayacaklar. 12 ya da 24 saatte bir hastaneye gidip kan tahlili vererek, bilirubin seviyesini ölçtürecekler. Normal seviyeye düşünce tedaviyi kesecekler. Bu sayede, çocuğu ve anneyi enfeksiyon riskinden uzak tutuyor hem de anne ile çocuk ayrı kalmıyor. Bu cihazı ilk biz yaptık ve patentini aldık, tamamen yerli ve milli. Bizden sonra İran ve Amerika'da birkaç taklitlerimiz oldu ama bu cihazın tasarımını ilk yapan biz olduk."