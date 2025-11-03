Türk bilim insanlarından akciğer kanserine karşı müthiş keşif!

"DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSERLERDEN BİRİ" - Proje koordinatörü olan SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Aras, AA muhabirine, akciğer kanserinin, dünyada en sık görülen kanserlerden biri olduğunu söyledi. Tedavide ise kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Aras, araştırmanın temel amacının, radyoterapinin küçük hücre dışı akciğer kanseri genleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını ortaya koymak olduğunu anlattı. Doç. Dr. Aras, "Radyoterapinin, tümörün genetiğinde, gen ekspresyon seviyelerinde nasıl bir değişim yaptığını görmek istedik. Çünkü her genin radyoterapiye gösterdiği yanıt ve direnç olasılığı farklı. Bu haritayı yeni nesil dizileme yöntemi ve biyoenformatik analizle çıkardık." dedi. Analizlerde belirlenen radyoterapiye ortak değişim gösteren 12 genden 7'sinin, tümörün çoğalması, baskılanması ve bağışıklık yanıtından sorumlu olduğunu aktaran Aras, bu genlerde radyoterapiden sonra ciddi artışlar görüldüğünü belirtti. Çalışmanın en dikkati çekici bulgularından birinin radyoterapi sonrasında 5 gende ciddi düzeyde artış gözlenmesi olduğuna dikkati çeken Aras, "Bunlar, hastalığın nüksetmesinde ve beyin ya da kemik metastazında rol oynayan genler. Bu da tümörün radyoterapiye karşı direnç gösterdiğini ortaya koyuyor. Radyoterapiye karşı savunma geliştiren kanser hücreleri, tedaviye dirençli hale geliyor, hastalık nüks veya metastazla geri dönebiliyor." diye konuştu.