2023-04-13 13:08:34 Türk bilim adamları üzerinde çalışıyor! Elektrikli araçlar için yeni icat
ODTÜ'lü bilim insanları, üniversite kampüsüne kurdukları elektrikli araçlar için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonunda elde ettikleri verilerle temiz enerjinin etkisinin arttırılması ve elektrikli araçlardan şebekeye binen yüklerin azaltılması için bilimsel çalışmalar yürütüyor. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Keysan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla dikkatlerin tekrar çevrildiği elektrikli araçların şarj istasyonlarıyla ilgili üniversite bünyesinde yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı.