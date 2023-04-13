Türk bilim adamları üzerinde çalışıyor! Elektrikli araçlar için yeni icat

Dünya genelinde bilim çevrelerinde olduğu gibi ODTÜ'de de elektrikli araç şarj istasyonlarının şebeke üstündeki yükünü kontrol eden ve gerektiğinde bağımsız çalışmasını da sağlayan araştırmalar yaptıklarını ifade eden Keysan, yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı: "Deneylerimiz arasında enerji üretiminde sıkıntı olduğunda şarja bağlı tüm elektrikli araçları devreden çıkarmak, böylece kritik yüklere enerji aktarımını devam ettirmek ya da enerji üretimi fazlalığı olduğunda da tekrar şarja bağlanmalarını sağlamak gibi denge sistemleri de bulunuyor. Şebekeden araca elektrik transferinin yanında, gerekli durumlarda elektrikli araç bataryasındaki enerjiyi de şebekeye aktarma konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz. Yani doğal afet gibi durumlarda herhangi bir elektrik kesintisi olduğunda veya yenilenebilir enerjide kaynaklarında sıkıntı olduğunda sadece elektrikli araçları şebekeden ayırmakla kalmayıp onlarda depolanan enerjiyle kritik yükleri elektrikle besleyecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu konular, teknik olarak mümkün olmasına rağmen enerji mevzuat düzenlenmelerinin yapılmasını gerektiriyor."