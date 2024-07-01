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Yaşam
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Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

2024-07-01 23:31:46
Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

Ağrı'da baraj suları altında kalan minare güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

#1
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

Ağrı kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta buluna Başçavuş köyü, baraj suları altında kalan minaresiyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri tarafından ilgi görüyor.

#2
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

Yazıcı Barajı'nın devreye girmesiyle köy sakinlerinin büyük bölümünün göç ettiği köyde, sular altında kalan cami minaresi her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

#3
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

Her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen fotoğraf tutkunu İlknur Karaoğlan, “Burası aslında baraj suları altında kalmış bir köy.

#4
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

Şu an su seviyesi çok yüksek olduğu için evlerin hepsi sular altında kalmış ama su seviye düştüğü zaman evler ortaya çıkmaya başlıyor.

#5
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

Manzaramız mükemmel, hem burada doğa, yeşillik, hayvanlarla iç içe olduğumuz bir manzaradayız. Ve buranın gün batımı çok mükemmel, izlemek isteyen herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

#7
Foto - Turistler akın akın geliyor! Bu minare göz kamaştırıyor

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