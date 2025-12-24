  • İSTANBUL
Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

DHA Giriş Tarihi:
Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Ankara’dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından Kars’a ulaştı. Tren, Kars Tren Garı’nda coşkulu bir törenle karşılandı.

#1
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Ankara Garı'ndan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'de Kars Tren Garı'na ulaştı.

#2
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Trendeki yolcular, Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Halk oyunları gösterisi yapılan karşılamada Karslı aşıklar türkülerle misafirlerini eğlendirdi. Garın önünde oluşturulan ‘Kars’ yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

#3
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Kars'a gelen tüm misafirlere keyifli ve mutlu bir tatil garantisi veren Vali Ziya Polat, "Kars'ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılamayla Turistik Doğu Ekspres'i Kars'a, Kars'ta Turistik Doğu Ekspresi'ne kavuştu. Gazi Kars'ımız, Serhat Kars'ımız, Ani, Çıldır, Sarıkamış Şehitler Diyarı, Baltık mimarisiyle bu bölgenin ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık.

#4
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Bu turizm merkezi olma yolunda tabii ki Turistik Doğu Ekspres'in başlangıç noktası, buraya çok önemli markalar kattığını hepimiz bilmeliyiz. Turistik Doğu Ekspres'iyle Gazi Kars'ımıza gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Umarım keyifli, mutlu bir tatil geçirirler. Zaten biz Gazi Kars olarak hep şunu söylüyoruz; buraya gelen insanlar dönüşlerinde mutlu bir şekilde ayrılacaklar, mutlu, keyifli bir tatil geçireceği garantisini veriyoruz. Gazi Kars'ı yaşamalarını, Gazi Kars'ın insanının sıcak misafirperverliğini görmelerini, tarihi ve turistik bölgeleri, Çıldır'da kızak yapmaları, Ani'de Türk'ün tarihi imzasını görmeleri Sarıkamış'ta Şehitler Diyarında duasını etmelidir. Sarıkamış kristal karlar diyarında kayak keyfi yapmaları, Merkez'de Gastronomi kenti Gazi Kars'ımızın yiyeceklerini tatmaları, bu şehrin çok önemli güzel müzeleri Peynir Müzesini gezmelerini, Kanlı Tabya Müzesini gezmelerini, kısacası Gazi Kars'ı yaşamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin dünyanın en iyi dört rotasından biri olduğunu ifade eden TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, şunları söyledi:

#6
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Kars'a trenimizi dün Ankara'dan 13.55'de yola çıkarttık ve yüzlerce kişi ile beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla buraya kadar geldik. Öncesinde Erzincan'a uğradık, Erzurum'a uğradık, Kars'a geldik. İnanılmaz sevgi dolu, sıcak bir karşılamayla bu ayazı hiç hissetmedik bile. Çok çok teşekkür ederiz. Bizler Devlet Demiryolları olarak, Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi olarak 169 yıllık bir kurum 1949'dan beri zaten Kars'a Ankara'dan seferlerimiz vardı. 2019'dan beri de Turistik Doğu Seferlerimizle aşırı derecede sevgi dolu, talep dolu bir destinasyonu dünyanın çok kıymet verdiği dört yoldan, dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla dostlukları, kardeşlikleri ve anıları birleştirmek amacıyla Kars'a getiriyoruz ve gördüğümüz bu sıcak ilgi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

#7
Foto - Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

İstanbul'dan ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yolculardan Beyhan Özenç, "İlk defa geliyoruz güzel bir yolculuktu. Çok keyifli ve güzel manzaralar gördük. Hizmet ve ekip de çok güzeldi. Bakanımızın da olması sürpriz oldu. Her durakta çok güzel karşılandık, yöresel yemekler verdiler, tanıtımlar yaptılar, gezdirdiler. Arkadaşlarımızla hep beraber çok güzel keyifli bir yolculuk geçirdik” dedi. Herkesin masalsı yolculuğu deneyimlemesi gerektiğini söyleyen Esra Aksoy ise tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

