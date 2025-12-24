Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Bu turizm merkezi olma yolunda tabii ki Turistik Doğu Ekspres'in başlangıç noktası, buraya çok önemli markalar kattığını hepimiz bilmeliyiz. Turistik Doğu Ekspres'iyle Gazi Kars'ımıza gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Umarım keyifli, mutlu bir tatil geçirirler. Zaten biz Gazi Kars olarak hep şunu söylüyoruz; buraya gelen insanlar dönüşlerinde mutlu bir şekilde ayrılacaklar, mutlu, keyifli bir tatil geçireceği garantisini veriyoruz. Gazi Kars'ı yaşamalarını, Gazi Kars'ın insanının sıcak misafirperverliğini görmelerini, tarihi ve turistik bölgeleri, Çıldır'da kızak yapmaları, Ani'de Türk'ün tarihi imzasını görmeleri Sarıkamış'ta Şehitler Diyarında duasını etmelidir. Sarıkamış kristal karlar diyarında kayak keyfi yapmaları, Merkez'de Gastronomi kenti Gazi Kars'ımızın yiyeceklerini tatmaları, bu şehrin çok önemli güzel müzeleri Peynir Müzesini gezmelerini, Kanlı Tabya Müzesini gezmelerini, kısacası Gazi Kars'ı yaşamalarını bekliyoruz" diye konuştu.