Turistik Doğu Ekspresi alevli yazıyla karşılandı

Kars'a trenimizi dün Ankara'dan 13.55'de yola çıkarttık ve yüzlerce kişi ile beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla buraya kadar geldik. Öncesinde Erzincan'a uğradık, Erzurum'a uğradık, Kars'a geldik. İnanılmaz sevgi dolu, sıcak bir karşılamayla bu ayazı hiç hissetmedik bile. Çok çok teşekkür ederiz. Bizler Devlet Demiryolları olarak, Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi olarak 169 yıllık bir kurum 1949'dan beri zaten Kars'a Ankara'dan seferlerimiz vardı. 2019'dan beri de Turistik Doğu Seferlerimizle aşırı derecede sevgi dolu, talep dolu bir destinasyonu dünyanın çok kıymet verdiği dört yoldan, dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla dostlukları, kardeşlikleri ve anıları birleştirmek amacıyla Kars'a getiriyoruz ve gördüğümüz bu sıcak ilgi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.