Turist görse oturup ağlar! 182 yıllık tarihi hamamın içler acısı hali

Temurcu, hamamın yanında bulunan evin yapının ilk sahipleri tarafından inşa edildiğini kaydederek, "Hamamın ocak kısmı komple yıkılmış. Hamamı ısıtmak için odun yakıyorduk. Anıtlar Kurulu'na sesleniyorum, bir kez gelin bakın. Hamamdan eser kalmamış, her yeri ağaç kaplamış. 'Tarihi eserlerin yanında 3 kattan fazla ev olmayacak' deniliyor ama önünde, arkasında 7-8 kat ev var. Neymiş, odun yandığı için dumandan ev sahipleri rahatsızmış. Bu evler 10-15 senelik, bu hamam 182 yıllık. 182 yıllık tarihi eseri 15 yıllık evle eşit tutuyorlar. O zaman tarihi eserin etrafını boşaltacaklar" şeklinde konuştu.