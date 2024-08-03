Turist görse oturup ağlar! 182 yıllık tarihi hamamın içler acısı hali

Gelip burayı incelesinler ve beraber yapalım. Hamam 2011 yılına kadar faaldi. 182 yıllık hamam 13 senedir kapalı. Ondan önce ful çalışıyordu. Hamam 4 kez el değiştirdi. Biz hamam sahiplerinin sonuncusuyuz. Hamam harabe durumda, çoğu kısmı yıkıldı. Hamamın ön kısmı uçmak üzere. Duvar birinin üstüne yıkılırsa bunun hesabını kim verecek bilmiyorum. Devletten tek ricam gelip tarihi eserlerine sahip çıksın. Madem bize izin vermiyorlar, kendi himayelerine alsınlar" diye konuştu.