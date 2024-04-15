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Yaşam
5
Tur midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

2024-04-15 09:03:37
Tur midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de tur midibüsü ile içi saman yüklü kamyonet çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.

#1
Foto - Tur midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı yamaçlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Nevşehir’den dönen tur midibüsü önündeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

#2
Foto - Tur midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Nevşehir’den Rize’ye dönen Uygar Uçak (39) yönetimindeki 53 DT 090 plakalı tur midibüsü Trabzon istikametine ilerlerken sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkii Zigana Dağı yamaçlarında henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen Fikret Özbek idaresindeki 69 AAK 736 plakalı saman yüklü kamyonete arkadan çarptı.

#3
Foto - Tur midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhbarın ardından olay yerine gelen Jandarma, Emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgede yaptıkları incelemelerde içi yolcularla dolu olan tur midibüsünde sürücü Uçak ve yolcu olarak bulunan H.G.Ç.’nin (43) yaralandığını belirledi.

#4
Foto - Tur midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

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