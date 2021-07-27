Tunus'taki darbede olay 'Türkiye' detayı

Darbe girişiminin ardından Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti, "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz. Yaşananların anayasal bir darbe olduğuna inanıyoruz" dedi. Said'in aldığı kararların ülkeyi karanlığa sürükleyeceğini savunan Gannuşi, demokrasiye müdahaleyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı: "Dış medyaya bakınca ne olduğunu anlayabiliyoruz. BAE medyası, darbeye giden yolu hazırladı, bizi hedef gösterdi. Onlar tarihi ve stratejik nedenlerle, nerede olursa olsun 'siyasal İslam' diye tabir ettikleri hareketleri hedef alıyorlar. Herkes kendi iç işleriyle ilgilenmeli."