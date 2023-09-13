Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı! 1 milyon lira kazanan Rabia’nın protezi o isimden

Protezin yapım aşamaları hakkında bilgi veren Düger, “Yapacağımız protez de şöyle olacak; Rabia ile buluştuğumuzda kolundan ölçüler alacağız. Bu ölçülere göre protez bire bir yapılacak. Estetik protez olduğu için televizyonda da bahsettiği gibi çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir protez. Dışarıdan bakıldığında diğer kolunun yani protez ihtiyacı olan kolunun sağlam tarafla farkı olmadığını gösterecek bir protez ortaya koymak gerekiyor. Biz de bu süreci yapacağız kendisine. Bunu da ücretsiz olarak yapacağız” ifadelerini kullandı. Aynı yaşlarda bir kızının olduğunu ve bunun kendisini daha çok etkilediğini belirten Düger, “İzlediğimde ağlamamak için kendimi zor tuttum. Tabii birçok insanımız, birçok vatandaşımızın da bu duygu seli içerisine kapıldığını biliyorum. Çünkü etrafımdaki arkadaşlarımla da bunu konuştuğumda bütün arkadaşlarım çok etkilenmişlerdi. Rabia çok cana yakın, çok sempatik, çok heyecanlı, çok sevimli bir kız çocuğu ve duygularını da çok rahat ifade edebilen, yaşadığı o duygu selini rahat ifade edebilen bir kişi. Televizyon ekranında da bütün 82 milyonun bu konudan etkilendiğini düşünüyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok etkilendim. Benim yüreğimi dağladı konuşması ve söylediğim gibi ben de bir babayım. Aynı yaşlarda bir kızım var. Bu da beni çok etkiledi. Bir kız evlatla baba arasındaki ilişkinin bu duygu seline dönüşmesi de çok beni etkiledi. Bu nedenle ben de kendime görev olarak düşündüm bu işi. Rabia'ya yardım etmeye karar verdim” diye konuştu.