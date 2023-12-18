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Ekonomi
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Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

2023-12-18 09:29:52
Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücret zammında ilk rakamlar ortaya çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşecek. Yeni asgari ücret için başta 6 aylık enflasyon beklentisi olmak üzere memur zam oranı, Çalışma Bakanlığı'nın verileri ile işçi ve işverenlerin raporları masaya gelecek. İlk rakam teklifinin TİSK'ten gelmesi bekleniyor. Peki 'Tek zam' ile 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

#1
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücret 2. toplantısı için nefesler tutuldu. İlk rakamın TİSK'ten gelmesi bekleniyor. Asgari ücrette ilk toplantı sonrası yol haritası belirlendi. 2024 asgari ücret 7 milyon çalışanın doğrudan 85 milyon vatandaşın da dolaylı yoldan gelirlerini değiştirecek. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

#2
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; Asgari ücret 2. toplantısı bugün gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 13:30'da bir araya gelecek.

#3
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücret 1. toplantısı: Bu toplantıda taraflar yeni asgari ücretin tespiti için yol haritasını masaya yatırıyor. Asgari ücrette toplantı takvimi netleşiyor.

#4
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücret 2. toplantısı: Bu toplantıda ise taraflar ellerindeki verileri masaya getiriyor. Asgari ücret için ilk teklif genelde işveren sendikası TİSK'ten geliyor. İşçileri temsilen TÜRK-İş'te kendi elindeki verilerle müzakerelerdeki çizgileri beyan ediyor.

#5
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

#6
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

#7
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücrette karar toplantısı: Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam duyuruluyor.

#8
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Öte yandan SGK Uzmanı Dilek Ete asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bugün için brüt asgari ücret 13.414 TL , net asgari ücret 11.402 TL ve işverene maliyeti 16.760 TL ‘dir. Devlet asgari ücrete aylık 500 TL asgari ücret desteği veriyor. Durum böyle olunca da fiilen asgari ücretin işverene maliyeti 16.250 TL ye düşüyor.

#9
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

2024 yılı için asgari ücrete yine devlet destek vermeye devam etmelidir. Asgari ücrete P artış olursa; brüt asgari ücret 20.121 TL net asgari ücret 17.103 TL olacak bunun da işverene maliyeti 25.143 TL olacaktır. Bunun altında bir rakam telaffuz dahi edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

TÜRK-İŞ VE TİSK NE İSTİYOR?

#11
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

İlk rakam teklifi işveren sendikasını temsilen TİSK'ten gelecek. TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.

#12
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

İşçileri temsilen TÜRK-İş'in ise özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş Kasım ayı Araştırma sonuçlarına göre; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.

#13
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Recep Tayyip Erdoğan hükümetten her dönem olduğu için işçilerin yanında olunmasını istedi. Asgari ücret toplantılarında hakem rolünü üstlenen kararını verirken şu kıstasları esas alacak:

#14
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek

#15
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu 3 madde temelinde optimal asgari ücret seviyesinin tespiti için bir araya gelecek.

#16
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonun belini kırmayı hedefliyor.

#17
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.

#18
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Nitekim aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor.

#19
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alıyor. Heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ediyor.

#20
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKACAK? Yeni asgari ücretin tespitinde 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. 6 aylık enflasyon tahmini Memur zammı TÜRK-İş ve TİSK'in rapor ve verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmaları

#21
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

#22
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alıyor.

#23
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.(1 dolar=29,03 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise bu rakam 589 doları bulacak.

#24
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET NE KADAR OLACAK? ZAM ORANI - NET ÜCRET - BRÜT ÜCRETYÜZDE 40 - 15.962 TL - 18.880 TL YÜZDE 45 - 16.533 TL - 19.450 TL YÜZDE 50 - 17.103 TL - 20.121 TL YÜZDE 55 - 17.673 TL - 20.792 TL

#25
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

#26
Foto - Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!

Asgari ücret için komisyonun Aralık ayı içerisinde en az 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak. Son dokuşunu Erdoğan yapacak. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023'ten önce duyurulacak. Bu bağlamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

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