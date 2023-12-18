2023-12-18 09:29:52 Tüm Türkiye'ye duyurdular! Bu rakam işçileri ayağa kaldırır: Asgari ücret zammı ile ile ilgili çarpıcı gelişme!
Asgari ücret zammında ilk rakamlar ortaya çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşecek. Yeni asgari ücret için başta 6 aylık enflasyon beklentisi olmak üzere memur zam oranı, Çalışma Bakanlığı'nın verileri ile işçi ve işverenlerin raporları masaya gelecek. İlk rakam teklifinin TİSK'ten gelmesi bekleniyor. Peki 'Tek zam' ile 2024 asgari ücret ne kadar olacak?