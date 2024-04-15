Tüm Türkiye'ye duyurdular: Baykar faydalanmadı

Türk savunma sanayisinin, gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesi olduğu vurgulanan açıklamada, "SSB olarak yarınlarımız için bu ülkenin evlatları ile sektörümüze değer katan firmalarımızın yanında olmaya devam edecek, 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayisinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." denildi.