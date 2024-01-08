Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

Öyle ya, cesaret edip konuşsalardı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izahat mektupları yazıp, "Aramızı açmaya çalışıyorlar efendim" demek zorunda kalmazlardı. Bu arada basından öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cuma akşamı katıldığı bir televizyon programında şunları söylemiş: "Melih Altınok'un 'Ali Bey artık CHP'nin başına geçmenizin zamanı gelmedi mi?' yazısı üzerine Ali Koç, 'Benim siyasetle uzaktan yakından alakam yok. Belediye encümeni bile olursam suratıma tükürün dedim. Hep aynı mesajlar. Bir yerden düğmeye basıyorlar. Niye derdiniz var Fenerbahçe ve Ali Koç ile' dedi." (Cumhuriyet)