2024-01-08 14:29:17 Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak
Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finali öncesi çıkan kriz sonucu maç iptal olmuştu. Konuyla ilgili Melih Altınok’tan bomba bir iddia geldi. “Bugün çıkıp ‘Olayın Cumhurbaşkanı'mızla alakası yok’ diyen kulüp başkanları bu bilgiyi ateş harlanırken neden söyleme ihtiyacı hissetmediler sizce?” sorusunu soran Altınok, şimdilerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a izahat mektupları yazıp, "Aramızı açmaya çalışıyorlar efendim" demek zorunda kalan kulüp başkanını işaret etti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: