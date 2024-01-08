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Medya
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Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

2024-01-08 14:29:17
Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finali öncesi çıkan kriz sonucu maç iptal olmuştu. Konuyla ilgili Melih Altınok’tan bomba bir iddia geldi. “Bugün çıkıp ‘Olayın Cumhurbaşkanı'mızla alakası yok’ diyen kulüp başkanları bu bilgiyi ateş harlanırken neden söyleme ihtiyacı hissetmediler sizce?” sorusunu soran Altınok, şimdilerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a izahat mektupları yazıp, "Aramızı açmaya çalışıyorlar efendim" demek zorunda kalan kulüp başkanını işaret etti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

 “Riyad'daki şovun aktörleri, kriz sonrası oluşan hava tersine dönünce nihayet olanı biteni anlatmaya karar verdiler. Tabii ki mağdur yine kendileri.  Oysa TFF, birileri "İstiklal Marşı'mızı okumadılar, Atatürk'ü anmamıza izin vermediler" yalanlarıyla kamuoyunu galeyana getirmeye çalışırken gerçekleri açıklayamaz mıydı mesela?  Peki, bugün çıkıp "Olayın Cumhurbaşkanı'mızla alakası yok" diyen kulüp başkanları bu bilgiyi ateş harlanırken neden söyleme ihtiyacı hissetmediler sizce? 

#2
Foto - Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

Öyle ya, cesaret edip konuşsalardı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izahat mektupları yazıp, "Aramızı açmaya çalışıyorlar efendim" demek zorunda kalmazlardı.  Bu arada basından öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cuma akşamı katıldığı bir televizyon programında şunları söylemiş:  "Melih Altınok'un 'Ali Bey artık CHP'nin başına geçmenizin zamanı gelmedi mi?' yazısı üzerine Ali Koç, 'Benim siyasetle uzaktan yakından alakam yok. Belediye encümeni bile olursam suratıma tükürün dedim. Hep aynı mesajlar. Bir yerden düğmeye basıyorlar. Niye derdiniz var Fenerbahçe ve Ali Koç ile' dedi." (Cumhuriyet) 

#3
Foto - Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

Hayat bu. Bugün kızsa da bakarsınız zamanla kendisine tavsiyem aklına yatar. Derelerden dolanmayı bırakıp açıkça siyasete girer. 

#4
Foto - Tüm Türkiye günlerce o rezilliği konuşmuştu! Ali Koç’tan Tayyip Erdoğan’a şok mektup! Yer yerinden oynayacak

Ve o unutsa bile birileri çıkar bu sözlerini illaki hatırlatır.  Ne demişler, büyük lokma ye büyük konuşma.”

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