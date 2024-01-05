2024-01-05 11:49:20 Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)
Türkiye son günlerde bölücü terör örgütü PKK'ya inlerini dar ederken, Ankara'da istihbarat kulislerine bomba bir bilgi düştü. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgüte gönderdiği yakın zamanlı mesajda "Teslim olun" talimatı verdiği öğrenildi. İmralı’da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütüne bomba talimat. İnternethaber'in istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre Öcalan, Kandil’e gönderdiği son mesajında, örgüt üst düzey yöneticilerine yönelik MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonları hatırlatıp, "teslim olun" talimatı verdi.