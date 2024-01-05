  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eskişehir’de, şikayet üzerine apartman dairesine giden ekipler, şaşkınlıktan dondu kaldı! Bu rezaleti tarif edecek kelime yok! Anne ile oğlu…

Bir efsane daha aramızdan ayrılıyor! O marka, en ünlü modelinin üretimini bitirdiğini duyurdu! Üretildiği fabrika ise satılığa çıkıyor

Elazığ’da el işçiliğiyle yapılıyor! Tam 70 bin TL'den kapış kapış gidiyor! O ülkeler şimdiden kuyruğa girdi bile

O dünya otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Eğer gerçekleşirse vatandaş sudan ucuza arabaya binecek

O ilimizden flaş “altın” haberi az önce geldi! Dere yatağında şok eden görüntüler! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Vefat haberini kız kardeşi böyle duyurdu

Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)

Başakşehir'de büyük skandal! Yaptığı şu alçaklığa bakın hele! Asın gitsin şu namussuzu

Ülkemizin gururu Togg’da bomba gelişme! O flaş kararı aldılar! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu
Gündem
3
Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)

2024-01-05 11:49:20
Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)

Türkiye son günlerde bölücü terör örgütü PKK'ya inlerini dar ederken, Ankara'da istihbarat kulislerine bomba bir bilgi düştü. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgüte gönderdiği yakın zamanlı mesajda "Teslim olun" talimatı verdiği öğrenildi. İmralı’da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütüne bomba talimat. İnternethaber'in istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre Öcalan, Kandil’e gönderdiği son mesajında, örgüt üst düzey yöneticilerine yönelik MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonları hatırlatıp, "teslim olun" talimatı verdi. 

#1
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)

Abdullah Öcalan, bölgesel gelişmeler paralelinde örgütün hedeflerinde sapma olduğunun altını çizdiği son mesajında, gelişmeler karşısında PKK'nın imkan ve motivasyonundan uzaklaştığını belirttiği iddia edildi. Kandil’e ilettiği talimatında örgütün tepe noktasında bulunan isimlere ihtiyaç duyulacağının altını çizen Abdullah Öcalan, "silahlı faaliyetlerin devam etmesi halinde TSK ve MİT'in son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarla yaşanan kaybın daha da yükseleceği" uyarısı yaptı. 

#2
Foto - Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)

PKK militanlarına “teslim olun” talimatı da verdiği iddia edilen Öcalan’ın, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çağrıyı kamuoyu ile paylaşmasının beklendiği kaydediliyor.

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!
Siyaset

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Dinamit programına konuk oldu...
Son dakika... Süper Kupa krizinin perde arkası! AK Parti'den flaş açıklama
Gündem

Son dakika... Süper Kupa krizinin perde arkası! AK Parti'den flaş açıklama

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Kupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bildirimlerinin kabul edildiğini maç günü iki kulübün..
Türkiye'ye teşekkür mesajı! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Dünya

Türkiye'ye teşekkür mesajı! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Somalili üst düzey yetkililer, Etiyopya-Somaliland anlaşması sonrası Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı açıklamasını me..
Gürcistan, Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacak! Bu satın almayla ilişkin kapısını araladı
Ekonomi

Gürcistan, Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacak! Bu satın almayla ilişkin kapısını araladı

Gürcistan yeni yılın ilk işlem günülerinde Türkiye'den pet şişe satın alma için harekete geçti!

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!
Gündem

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!

Türkiye Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir'e yönelik saldırıyı tartışırken Halkın Kurtuluş Partisi'ndan skandal bir adım geldi...
NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor
Dünya

NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor

NATO ülkeleri dünyanın genel atmosferi etkiliyor. Nato bin adet Patriot hava savunma füzesi için isteklerde bulunurken söz konusu füze alımı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23