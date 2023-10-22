Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Taş atıp kolunuz yorulmayacak! Başvurun, o rakamı cebinize indirin! Son tarih 31 Ekim

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Öğrencilere aylık 1250 TL ödeme yapılacak. 31 Ekim’e kadar geçerli olacak. İşte tüm detaylar… Arsa de enflasyon ve ekonomik kriz derken milyonlarca öğrenci de bu durumdan fazlasıyla etkilendim. Milyonlarca öğrenci ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), eğitime destek vermek amacıyla öğrencilere maddi destek sağlanacağı belirtildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılan kampanya kapsamında “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları”, “Yükseköğrenim Bursları” ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” adı altında ödeme yapılacağı belirtildi. İşte tüm detaylar…