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Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Taş atıp kolunuz yorulmayacak! Başvurun, o rakamı cebinize indirin! Son tarih 31 Ekim

2023-10-22 13:58:11
Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Taş atıp kolunuz yorulmayacak! Başvurun, o rakamı cebinize indirin! Son tarih 31 Ekim

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Öğrencilere aylık 1250 TL ödeme yapılacak. 31 Ekim’e kadar geçerli olacak. İşte tüm detaylar… Arsa de enflasyon ve ekonomik kriz derken milyonlarca öğrenci de bu durumdan fazlasıyla etkilendim. Milyonlarca öğrenci ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), eğitime destek vermek amacıyla öğrencilere maddi destek sağlanacağı belirtildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılan kampanya kapsamında “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları”, “Yükseköğrenim Bursları” ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” adı altında ödeme yapılacağı belirtildi. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Taş atıp kolunuz yorulmayacak! Başvurun, o rakamı cebinize indirin! Son tarih 31 Ekim

Öğrencilere sağlanacak maddi destek kapsamında orta öğrenim eğitim yardımları için aylık 750 TL, yükseköğrenim bursları içinde aylık 1250 TL ödeme yapılacak aktarıldı. Öğrencilerin eğitim masraflarının belirli bir kısmını sağlanması amaçlanırken Türkiye'deki ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi bekleniyor. Öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında gelecekteki başarılarının da desteklenmesi amaçlanıyor.

#2
Foto - Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Taş atıp kolunuz yorulmayacak! Başvurun, o rakamı cebinize indirin! Son tarih 31 Ekim

İlkokul, ortaokul, ve lise öğrencileri için geçerli olacak ödemelerin 15 Ekim itibariyle sona erdiği belirtilirken ön lisans ve lisans öğrencileri ile birlikte yabancı uyruklu öğrencilik burs başvurularının 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. 2023 2024 eğitim öğretim yılı kapsamında burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapması gerektiği vurgulandı.

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