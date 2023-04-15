Tüm gözler 20 Nisan saat 20.23'te! Erdoğan peş peşe açıklayacak

VATANDAŞIN FATURASINA HEMEN YANSIYACAK Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, Karadeniz'de önümüzdeki hafta karaya çıkarılacak gazın sisteme alındıktan hemen sonra faturalara yansıyacağını bildirdi. A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Bilgin, Karadeniz'deki çalışmaların 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde çizilen 'Milli Enerji ve Maden Politikası' stratejisiyle başladığını belirtti. Bilgin, milli gemiler alındıktan sonra Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de 26 derin deniz sondajı yapıldığını söyleyerek, "Bunun 10'u Akdeniz 16'sı Karadeniz'de oldu. 2017 yılı öncesindeki 20 yıl içinde derin denizde sondaj sayısı 6 idi" dedi. BİR KUYU 1 MİLYON M3 Karadeniz'de 20 Nisan'daki törende 5 kuyunun sisteme alınacağını, 30 Eylül'de de diğer 5 kuyunun devreye gireceğini belirten Bilgin, şunları anlattı: "Arkasından Faz 2 ve Faz 3 ile devam edeceğiz. Faz 1'de toplam üretim 3.6 milyar m3. Bir kuyu her gün 1 milyon metreküp üretecek vaziyette planlandı. Bugün itibarıyla Türkiye toplam üretimi kadar. Bugünkü fiyatlarla her bir kuyu günde 500 bin dolar ayda 15 milyon dolar gelir üretecek. Bu da 10 kuyudan 1.8 milyar dolar gelir elde etmek demek. Yapılan yatırım 1 senede geri alınacaktır. Faz 2 çalışmaları başladı. 2025'te tamamlanacak. Üretim yıllık 18 milyar metreküpe çıkacak. Faz 3 2028'de tamamlanacak." 2030 TAM BAĞIMSIZLIK Karadeniz'i adım adım taradıklarını, ellerinde data olduğunu söyleyen Bilgin, "Gideceğimiz limanı biliyoruz. O liman 2030'da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı. Akdeniz ve Karadeniz'de daha çok işimiz var. Abdülhamit Han gemisi Doğu Akdeniz'de 2 sondajı tamamladı, onu değerlendiriyoruz" dedi. YENİ GEMİ ALINACAK MI? Yüzer platform arayışında olduklarını söyleyen Bilgin, "İlk etapta alınabilir. Ama ikincisinin Türkiye'de yapılmasını planlıyoruz. Sondaj gemilerinin de yerli tersanelerde yapılması düşünülüyor" dedi. AKÇAKOCA'DA 30 YIL SÜRDÜ Akçakoca sahasındaki operasyonlara dikkat çeken Bilgin, "İlk keşif 1975'te yapıldı. 2005'te devreye alındı. Keşfin büyüklüğü Sakarya Gaz Sahası'yla ölçülebilecek boyutta değil. Buna rağmen bu işi realize etmek devletin 30 yılını aldı. Siyasi istikrarsızlık, koalisyonlar, darbeler, 10 tane bakan değiştiği dönemlerde sonuç üretmenin imkanı yoktu. Bugün ise siyasi kararlılık ve istikrar sayesinde bu sonuç çıkmıştır" dedi. GABAR'DA YENİ BİR MÜJDE GELEBİLİR Bu yılı 207 kara sondajıyla tamamlayacaklarını belirten Bilgin, Şırnak'ta Astsubay Esma Çevik'in adının verildiği kuyudaki petrolün boru hatlarıyla rafineriye taşınmasının planını yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Esma Çevik Sahası'nda toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada keşif 180 milyon varile ulaştı. Gabar'ın kuzey kesiminde kar altında sondaj devam ediyor. Orada sonuç alabiliriz. Gabar bambaşka bir saha…"