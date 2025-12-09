  • İSTANBUL
Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

2026 yılı ile birlikte bankaların promosyon yarışı da hızlandı. Emekli banka promosyon listeleri güncellendi. Bazı bankaların promosyonu ek avantajlarla 40 bin liraya dayandı. En çok promosyon veren bankalar listesinde Halkbank gibi devlet bankaları da bulunuyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu ile Vakıfbank emekli promosyonu da yüksek. Özel bankalar içinde ise Yapı Kredi yüksek promosyon veriyor. İşte yeni emekli promosyon rakamları:

1
#1
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

Yeni yıl zammı yaklaşırken emeklilerin banka promosyonları da yenilendi. Aralık ayında güncellenen promosyon listelerinde kamu ve özel bankaların sunduğu tutarlar önemli ölçüde yukarı çekildi. Birçok bankada maaş aralığına göre verilen temel promosyon 12 bin TL seviyesinden başlarken, ek ürün kullanımı ve özel kampanyalar dahil edildiğinde toplam ödemeler 40 bin TL’ye dayanıyor. SSK ve Bağkur emeklileri için işte bankaların yeni promosyon rakamları:

#2
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU Şekerbank, maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Ek ürün tercihleriyle ödeme 27.500 TL’ye çıkıyor.

#3
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU Halkbank, 8.000 TL ile 12.000 TL promosyonun yanına sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık indirim ve ödül puan ekleyerek toplamda 39.500 TL’lik destek sağlıyor.

#4
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU DenizBank’ın promosyon tutarı 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Ek ödeme koşullarıyla birlikte toplam avantaj 27 bin TL’ye ulaşıyor.

#5
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU Garanti BBVA, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon verirken Bonus Kart harcamaları ve sigorta işlemleri gibi ek fırsatlarla toplam 25.000 TL’ye erişilebiliyor.

#6
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

ING EMEKLİ PROMOSYONU ING, ek koşul olmadan 6.250 TL ile 15.000 TL promosyon sunuyor. Yüksek maaş grubuna yönelik özel paketlerde ise avantajlar çok daha üst seviyelere çıkıyor.

#7
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU 10.000 TL ile 24.000 TL arasındaki promosyon ödemesi, altın puan avantajlarıyla birlikte 27.500 TL seviyesine ulaşıyor.

#8
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU QNB Finansbank, 8.500 TL ile 20.000 TL arasındaki promosyonun üzerine ek ödüller ekleyerek toplam tutarı 31 bin TL’ye çıkarıyor.

#9
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU İş Bankası, emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL promosyon sağlıyor. Ek olarak verilen 9.000 TL MaxiPuan ile toplam tutar 24 bin TL oluyor.

#10
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU VakıfBank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL promosyon sunuyor. Kart harcamalarıyla birlikte avantaj 30.000 TL’yi buluyor.

#11
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU Yapı Kredi, 6.250 TL ile 15.000 TL arasındaki promosyonun üzerine verilen ek avantajlarla toplam 30.000 TL ödeme sunuyor.

#12
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 36 aylık taahhüt karşılığında 15.500 TL ile 29.500 TL arasında promosyon verilirken, ek işlemlerle ödeme artırılabiliyor.

#13
Foto - Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU Banka, maaş aralığına göre 6.500 TL ile 15.600 TL promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve kart avantajlarıyla toplam ödeme 25 bin TL bandına yükseliyor.

