Tüm emeklileri ilgilendiren açıklama! En çok promosyon veren banka hangisi

2026 yılı ile birlikte bankaların promosyon yarışı da hızlandı. Emekli banka promosyon listeleri güncellendi. Bazı bankaların promosyonu ek avantajlarla 40 bin liraya dayandı. En çok promosyon veren bankalar listesinde Halkbank gibi devlet bankaları da bulunuyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu ile Vakıfbank emekli promosyonu da yüksek. Özel bankalar içinde ise Yapı Kredi yüksek promosyon veriyor. İşte yeni emekli promosyon rakamları: