Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Uzmanlara göre dünya genelinde önceki yıllara kıyasla daha ağır bir grip sezonu yaşanıyor. Bu durumun, virüsün yeni ve mutasyona uğramış bir türünden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Japonya ve İngiltere’de artan vakalarla ilişkilendirilen bu varyantın tüm kıtalarda görüldüğü bildiriliyor. Daha önce yaygın şekilde karşılaşılmadığı için de bu grip türüne karşı bağışıklığın düşük olduğu ifade ediliyor.

#1
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Grip virüsleri sürekli mutasyona uğruyor ve bilim insanları, aşıların güncellenebilmesi için bu değişimi takip ediyor. Çoğu zaman virüslerde küçük değişiklikler olur. Ancak bazen ani ve büyük sıçramalarla önemli ölçüde değişebilirler. H3N2 mevsimsel grip virüsünün bir türünde yedi mutasyon ortaya çıktığını söyleyen Cambridge Üniversitesi Patojen Evrimi Merkezi Direktörü Prof. Derek Smith, bu nedenle mutasyona uğramış virüsün görülme oranında "hızlı bir artış" yaşandığını belirtiyor.

#2
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Bu grip türü daha mı ağır? H3N2 "alt soy K" olarak bilinen bu mutasyon, mevsimsel influenza A virüsünün bir türü. İnsanlar son yıllarda bu türe pek maruz kalmadığı için, belirtiler diğer gripler kadar ağır olmasa bile, bağışıklığın düşük olması daha fazla kişinin hastalanmasına ve virüsü yaymasına yol açıyor.

#3
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Bazı kişiler grip olup hiç belirti göstermeyebilir; bazıları ani ateş, vücut ağrısı ve bitkinlik hisseder. Ancak virüs yaşlı ve hassas gruplar için ölümcül olabilir. Francis Crick Enstitüsü Dünya Grip Merkezi'nin Direktörü Prof. Nicola Lewis, "Bir süredir böyle bir virüs görmemiştik" diyor. "Beni kesinlikle endişelendiriyor" diye ekleyen Lewis, "Paniklemiyorum ama kaygılıyım" ifadelerini kullanıyor.

#4
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Soğuk algınlığı, grip mi yoksa Covid mi? Soğuk algınlığı, grip ve Covid'in belirtileri büyük ölçüde örtüşüyor. Yine de bazı ipuçları hangisi olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Soğuk algınlığı genellikle yavaş başlar; burun ve boğaz arkasını etkiler. Grip çoğunlukla aniden başlar ve eklem ve kas ağrısı, ateş ve halsizlik daha belirgindir. Covid grip benzeri belirtiler gösterebilir ancak koku veya tat kaybı ayırt edici bir işarettir. Ayrıca "jilet gibi" bir boğaz ağrısı ve ishal de sık görülür.

#5
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Gripten nasıl korunabilirim? Grip aşısı olmak, hastalığı kapmayı önlemenin en etkili yollarından biri. Ancak mevcut aşılar bu mutasyona tam olarak uyumlu olmayabilir. Oxford Üniversitesi Pandemi Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Christophe Fraser, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Bir miktar koruma, hiç korumamaktan iyidir; ancak bu yıl aşının uyumu daha iyi olduğu yıllara göre daha düşük olabilir" diyor. Fraser bunun ideal bir durum olmadığını da dile getiriyor.

#6
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Francis Crick Enstitüsü'nden Nicola Lewis ise konuyla alakalı şunları söylüyor: "Şu anda dolaşan alt soy K virüsleri, önceki türlerden antijenik olarak biraz farklı, bu nedenle bu yılki grip aşınızı olmadıysanız gribe yakalanma ve ağır hastalanma olasılığınız daha yüksek." Aşının en büyük faydasının, hastalığın şiddetini azaltmak olacağı; bulaşmayı tamamen durdurmayabileceği belirtiliyor. Grip aşıları dünya çapında mevcut ancak erişim ülkelere göre değişiyor. İngiltere'de 65 yaş üstüne, hamilelere ve belirli sağlık sorunları olanlara ücretsiz sunuluyor; diğerleri ücret karşılığında yaptırabiliyor. (Kaynak: BBC Türkçe)

