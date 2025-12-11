Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'
Uzmanlara göre dünya genelinde önceki yıllara kıyasla daha ağır bir grip sezonu yaşanıyor. Bu durumun, virüsün yeni ve mutasyona uğramış bir türünden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Japonya ve İngiltere’de artan vakalarla ilişkilendirilen bu varyantın tüm kıtalarda görüldüğü bildiriliyor. Daha önce yaygın şekilde karşılaşılmadığı için de bu grip türüne karşı bağışıklığın düşük olduğu ifade ediliyor.