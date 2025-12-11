Tüm dünyayı etkisi altına aldı! ‘Uzun zamandır böyle bir virüs görmedik'

Soğuk algınlığı, grip mi yoksa Covid mi? Soğuk algınlığı, grip ve Covid'in belirtileri büyük ölçüde örtüşüyor. Yine de bazı ipuçları hangisi olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Soğuk algınlığı genellikle yavaş başlar; burun ve boğaz arkasını etkiler. Grip çoğunlukla aniden başlar ve eklem ve kas ağrısı, ateş ve halsizlik daha belirgindir. Covid grip benzeri belirtiler gösterebilir ancak koku veya tat kaybı ayırt edici bir işarettir. Ayrıca "jilet gibi" bir boğaz ağrısı ve ishal de sık görülür.