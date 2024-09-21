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Teknoloji-Bilişim
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Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

2024-09-21 19:02:25
Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Kardeş ülke Azerbaycan, ROKETSAN TRLG-230 füzesinin ateşlendiği görüntüleri tüm dünyaya servis etti.

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#1
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

GDH Defence'ta yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Karabağ'da gerçekleştirilen Anti-Terör Operasyonu'nun yıldönümü vesilesiyle yayınladığı belgeselde, Türk savunma sanayiinin gözde ürünlerinden TRLG-230 füzesinin kullanımına dair çarpıcı görüntüleri gözler önüne serdi.

#2
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Belgeselde yer alan görüntüler, ROKETSAN tarafından üretilen TRLG-230 füzesinin, operasyon esnasında hedefini tam isabetle imha ettiği anları gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Şunu not etmek gerekiyor ki belgeselde hedefin vurulduğu anlara ait olan görüntü, Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nda kullanılan füzeye ait.

#4
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Bu durum, füzenin saha koşullarındaki etkinliğini ve güvenilirliğini bir kez daha teyit ediyor.

#5
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

TRLG-230 füzesinin muharebe yeteneği, daha önce Azerbaycan'da icra edilen Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nda da sergilenmişti.

#6
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Söz konusu tatbikatta füze, hedefini tam isabetle vurarak imha etme kabiliyetini ortaya koymuştu.

#7
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Operasyonel kullanımda dikkat çeken bir diğer unsur ise, hedef tespitinde Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanılması oldu.

#8
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Bu durum, Türk savunma sanayii ürünlerinin entegre bir şekilde kullanılabildiğini ve saha etkinliğini artırdığını gösteriyor.

#9
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Azerbaycan ordusunun TRLG-230 füzesini operasyonel olarak kullanması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma iş birliğinin derinliğini ve Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası arenada artan önemini gözler önüne seriyor.

#10
Foto - Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik

Azerbaycan ordusunun TRLG-230 füzesini operasyonel olarak kullanması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma iş birliğinin derinliğini ve Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası arenada artan önemini gözler önüne seriyor.

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