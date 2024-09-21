2024-09-21 19:02:25 Tüm dünyaya ilan ettiler: Türk füzesini ateşledik
Kardeş ülke Azerbaycan, ROKETSAN TRLG-230 füzesinin ateşlendiği görüntüleri tüm dünyaya servis etti.
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Kardeş ülke Azerbaycan, ROKETSAN TRLG-230 füzesinin ateşlendiği görüntüleri tüm dünyaya servis etti.
GDH Defence'ta yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Karabağ'da gerçekleştirilen Anti-Terör Operasyonu'nun yıldönümü vesilesiyle yayınladığı belgeselde, Türk savunma sanayiinin gözde ürünlerinden TRLG-230 füzesinin kullanımına dair çarpıcı görüntüleri gözler önüne serdi.
Belgeselde yer alan görüntüler, ROKETSAN tarafından üretilen TRLG-230 füzesinin, operasyon esnasında hedefini tam isabetle imha ettiği anları gözler önüne seriyor.
Şunu not etmek gerekiyor ki belgeselde hedefin vurulduğu anlara ait olan görüntü, Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nda kullanılan füzeye ait.
Bu durum, füzenin saha koşullarındaki etkinliğini ve güvenilirliğini bir kez daha teyit ediyor.
TRLG-230 füzesinin muharebe yeteneği, daha önce Azerbaycan'da icra edilen Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nda da sergilenmişti.
Söz konusu tatbikatta füze, hedefini tam isabetle vurarak imha etme kabiliyetini ortaya koymuştu.
Operasyonel kullanımda dikkat çeken bir diğer unsur ise, hedef tespitinde Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanılması oldu.
Bu durum, Türk savunma sanayii ürünlerinin entegre bir şekilde kullanılabildiğini ve saha etkinliğini artırdığını gösteriyor.
Azerbaycan ordusunun TRLG-230 füzesini operasyonel olarak kullanması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma iş birliğinin derinliğini ve Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası arenada artan önemini gözler önüne seriyor.
Azerbaycan ordusunun TRLG-230 füzesini operasyonel olarak kullanması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma iş birliğinin derinliğini ve Türk savunma sanayii ürünlerinin uluslararası arenada artan önemini gözler önüne seriyor.
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