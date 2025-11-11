Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı
Dünyanın gözü Washington’da yapılan üçlü zirvedeydi! Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantıda, PKK/YPG’nin Suriye yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Anlaşması için somut adımlar kararlaştırıldı. Görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve güvenlik alanında yeni işbirliği mekanizmalarının oluşturulmasına destek verdiği belirtildi.