  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonlarca lira harcanmıştı! Dinozorlar sessizliğe gömüldü

Babacan resti çekti: Uzatırlarsa o siciller açılır, her şey ortaya saçılır

Kentte kiralar 5 bin liraya düştü! Daha da düşebilir, işte sebebi...

İmamoğlu iddianamesi tamamlandı! Tam 4 bin sayfa...

En son TRT 1’in dizisine dahil olmuştu! “İntiharın eşiğindeyim” diyen ünlü oyuncu, bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Yunanistan onları da ikna etmeye gitti: Türkiye'nin savunma programına katılımını reddedecekler

Skandalda şoke eden tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış

Yükseliş devam ediyor! İşte altın fiyatındaki son durum

Çin'den dünyaya yayıldı! Memleketine ekti 500 bin lira kazandı!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Dünyanın gözü Washington’da yapılan üçlü zirvedeydi! Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantıda, PKK/YPG’nin Suriye yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Anlaşması için somut adımlar kararlaştırıldı. Görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve güvenlik alanında yeni işbirliği mekanizmalarının oluşturulmasına destek verdiği belirtildi.

#1
Foto - Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonu, yaptırımların kaldırılması, ekonomik işbirliği ve Suriye-İsrail arasında öngörülen güvenlik anlaşması konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

#2
Foto - Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Cumhurbaşkanı Şara'nın Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretin "tarihte ilk kez" gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, görüşmenin "samimi ve yapıcı bir atmosferde" geçtiği kaydedildi. Açıklamada, görüşmede ABD Başkanı Trump'ın, "yeni Suriye liderliğine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı" dile getirdiği, ayrıca "ülke genelinde sağlanan kurtuluş ve istikrar kazanımları" nedeniyle takdirlerini ifade ettiği belirtildi.

#3
Foto - Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Trump'ın "ABD'nin, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu" aktardığı vurgulanan açıklamada, Suriye ile ABD dışişleri bakanları ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

#4
Foto - Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan kritik PKK/YPG kararı

Çalışma toplantısının yaklaşık bir saati aştığı belirtilen açıklamada, Şara ile "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı. Açıklamada, bu çerçevede, "Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme
Spor

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem Zorbay Küçük ile ilgili kara..
10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (10.11.2025) ..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23