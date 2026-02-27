Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler

Bu tür cenaze takasları, İstanbul'da 2025'te yeniden başlatılan barış görüşmelerinin bir parçası olarak sürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında yapılan müzakerelerde iki taraf, savaşta hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının karşılıklı olarak iade edilmesi, ciddi hasta ve yaralı savaş esirlerinin değiştirilmesi gibi insanî adımlar üzerinde anlaşmıştı. Ancak bu ilerlemeler, kapsamlı bir ateşkes ya da barış anlaşmasına ulaşılmasından uzak kaldı. Dört yılı aşkın süredir süren savaş kanlı seyrini korurken, bu tür cenaze takasları ülkeler arasındaki en çarpıcı insanî iş birliği örnekleri arasında yer alıyor. Bu takaslar, cephelerdeki şiddetin yoğun devam ettiği bir dönemde bile, kayıpların ailelerine geri verilmesi konusunda ortak çabaların sürdüğünü gösteriyor.