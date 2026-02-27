Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler
Rusya ve Ukrayna arasındaki kanlı savaş sürerken, İstanbul merkezli yürütülen müzakereler sonucunda tarihin en büyük cenaze takaslarından biri gerçekleştirildi. İstanbul detayının damga vurduğu operasyonda, Rusya 1000'den fazla Ukraynalı askerin naaşını iade ederken, Ukrayna tarafı da Rus askerlerinin cenazelerini teslim etti. Savaşın yıkıcı etkisine rağmen açık kalan bu insani koridor, dünya basınında "İstanbul diplomasisinin başarısı" olarak yankı buldu.