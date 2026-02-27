  • İSTANBUL
Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki kanlı savaş sürerken, İstanbul merkezli yürütülen müzakereler sonucunda tarihin en büyük cenaze takaslarından biri gerçekleştirildi. İstanbul detayının damga vurduğu operasyonda, Rusya 1000'den fazla Ukraynalı askerin naaşını iade ederken, Ukrayna tarafı da Rus askerlerinin cenazelerini teslim etti. Savaşın yıkıcı etkisine rağmen açık kalan bu insani koridor, dünya basınında "İstanbul diplomasisinin başarısı" olarak yankı buldu.

#1
Foto - Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta şimdiye kadar nadiren görülen çapta bir insanî iş birliği daha gerçekleştirildi. Kremlin'in müzakere heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna'ya 1.000'den fazla şehit askerin cenazesini teslim ettiğini, Kiev'in ise karşılığında 30'a yakın Rus askeri cenazesini verdiğini duyurdu. Bu değişim, iki taraf arasındaki İstanbul görüşmeleri çerçevesinde yürütülen cenaze takaslarının en büyük organizasyonlarından biri oldu.

#2
Foto - Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler

Medinsky'nin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus tarafının 1.000'den fazla Ukrayna askerinin naaşını teslim ettiğini, Ukrayna tarafının ise 26–30 civarında Rus cenazesini Moskova'ya ilettiğini belirtti. Bu adım, taraflar arasında savaşın insan boyutunu azaltmaya yönelik sınırlı da olsa devam eden diplomasinin bir yansıması olarak gösteriliyor.

#3
Foto - Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler

Ukrayna Esirlerle İlgili Koordinasyon Merkezi de alışverişi doğruladı ve teslim edilen cenazelerin ailelere geri verilmesi için kimlik tespit süreçlerinin başlatıldığını aktardı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi tarafsız kuruluşların, bu tür cenaze ve esir değişimlerinin gerçekleştirilmesinde aracı rol üstlendiği belirtiliyor.

#4
Foto - Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı: Naaşları TIR’ların içinde getirdiler

Bu tür cenaze takasları, İstanbul'da 2025'te yeniden başlatılan barış görüşmelerinin bir parçası olarak sürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında yapılan müzakerelerde iki taraf, savaşta hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının karşılıklı olarak iade edilmesi, ciddi hasta ve yaralı savaş esirlerinin değiştirilmesi gibi insanî adımlar üzerinde anlaşmıştı. Ancak bu ilerlemeler, kapsamlı bir ateşkes ya da barış anlaşmasına ulaşılmasından uzak kaldı. Dört yılı aşkın süredir süren savaş kanlı seyrini korurken, bu tür cenaze takasları ülkeler arasındaki en çarpıcı insanî iş birliği örnekleri arasında yer alıyor. Bu takaslar, cephelerdeki şiddetin yoğun devam ettiği bir dönemde bile, kayıpların ailelerine geri verilmesi konusunda ortak çabaların sürdüğünü gösteriyor.

