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Spor
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Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

2024-05-09 11:40:48
Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Hasan Arat başkanlığında yaz transfer dönemine damga vurması beklenen siyah-beyazlı ekip, şimdiden çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik direktör konusunu halledip transfere yoğunluk verecek Beşiktaş'ta ilk hedeflerden birisi de belli oldu. Süper Lig'de yılın transferi niteliğinde görülecek bir isim için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak olan Beşiktaş, en büyük hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmanın peşinde.

#2
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Trabzonspor ile oynanacak finali kazanarak yeni sezon tam konsantre hazırlanmaya başlayacak olan Kara Kartal'da transferin ilk hedefi belli oldu.

#3
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir isimle girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

#4
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Türkiye Kupası'nda finale yükselerek moral bulan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları da aralıksız sürüyor.

#5
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Birçok ismi listeye alan futbol koordinatörü Samet Aybaba ve 6 yöneticiden oluşan komite, transferde ilk sıraya Angel Di Maria'yı koydu.

#6
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

36 yaşındaki futbolcu, sezon sonu kontratının bitmesiyle Benfica'dan ayrılacak.

#7
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

İlerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Arjantinli kanat oyuncusuna ABD'den teklifler var.

#8
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Hem takıma katkı sağlayacak hem de taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu getirmeyi isteyen siyah-beyazlıların Di Maria ile ilgili nabız yoklayıp, maliyet araştırması yaptığı ifade edildi.

#9
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Benfica ile 47 maça çıkıp 3912 dakika sahada kalan Di Maria, 16 gol atıp 15 de asist yaptı. Tecrübeli yıldızın transferi için ilerleyen günlerde somut adımlar atılması planlanıyor.

#10
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Di Maria, kariyerindeki 6 farklı takımla 27 kupa kazandı. Ülkesi Arjantin ile 1 Dünya Kupası olmak üzere 5 kez mutlu sona ulaştı.

#11
Foto - Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

2014'te Arjantin'de yılın futbolcusu seçilirken Fransa Kupası'nda gol kralı (7) oldu. Transferine ödenen 179 milyon Euro ile Avrupa futbol tarihinin toplamda en pahalı 9. oyuncusu konumunda.

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