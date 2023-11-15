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Sağlık
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Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

2023-11-15 12:33:12
Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Hayati organlardan biri olan ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için işlevini yerine getirmesi şart olan böbrekler, zaman zaman tüketilen besinlere ve genetik faktörlere bağlı olarak taş oluşumu riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, fazla tuzlu ve yağlı yiyeceklerin böbrek taşı oluşumu riskini artırdığını belirtiyor. Peki, böbrek taşından korunmanın yolları nelerdir? Hangi besinin fazla tüketilmesi böbrek taşına neden oluyor? İşte böbrek taşına ilişkin ayrıntılar...

#1
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Böbrekler, hayati organlardır ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürebilmek için vücudun filtresi görevi görür. Böbreklerde oluşan taşların sebebi, böbreklerin süzgeç görevi görmesi sırasında ortaya çıkan işlev bozukluklarıdır. Günlük hayatta tüketilen bazı besinler sebebiyle böbrekler işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremez.

#2
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Vücuda alınan su miktarı azaldığında, idrarda değişim gerçekleşir. İdrar miktarı az ama yoğun hale gelir. Böbreklerin süzgecinden geçen tuzlar, kimyasallar vb maddeler idrardaki yoğunluğa ve buna bağlı kristalleşmeye neden olur.

#3
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

BÖBREKTE TAŞ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ? Böbrekte taş oluştuğunda ortaya çıkan belirtiler taşın büyüklüğüne ve yerine göre değişir. Böbrek taşı oluştuğunda en sık görülen belirti taşın olduğu kısımda ortaya çıkan ağrıdır. Böbrek taşları bilinenin aksine oldukça sinsi ilerler ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez.

#4
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Böbrek taşı, üst idrar yoluna girdiği andan itibaren şiddetli ağrılar ortaya çıkar. Böbrek taşı ihmal edildiğinde enfeksiyonu beraberinde getirir. Vücuz tarafından yabancı bir cisim olarak görülen böbrek taşı, böbrek iltihabına kapı aralar.

#5
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Böbrek taşından koruyacak önlemler şöyle; Günde en az 2,5 litre su tüketin. Su haricinde C vitamini içeren gıdalar tüketin. Taze sıkılmış meyve suları tercih edin, paketli gıdaların böbrek taşı oluşturma riskini unutmayın.

#6
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Limon ve portakalda bulunan sitrar, idrarın asitliğini giderir bu nedenle portakal ve limon tüketmek böbrek taşı ağrısına iyi gelir. Probiyotik yoğurtlar, kefir ve yüksek lif içeren bal kabağı da böbrekte taş oluşumunu engelleyen besinlerdendir.

#7
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

TUZ TÜKETİMİNİZİ EN AZA İNDİRİN Dengeli tüketildiğinde faydalı olan tuz, fazla miktarda tüketildiğinde bağırsaktaki kalsiyum emilimini artırır. Bu durum böbreklere daha fazla kalsiyum gitmesine neden olur ve böylece böbrek taşı oluşma riski artar.

#8
Foto - Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

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