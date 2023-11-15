Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Hayati organlardan biri olan ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için işlevini yerine getirmesi şart olan böbrekler, zaman zaman tüketilen besinlere ve genetik faktörlere bağlı olarak taş oluşumu riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, fazla tuzlu ve yağlı yiyeceklerin böbrek taşı oluşumu riskini artırdığını belirtiyor. Peki, böbrek taşından korunmanın yolları nelerdir? Hangi besinin fazla tüketilmesi böbrek taşına neden oluyor? İşte böbrek taşına ilişkin ayrıntılar...