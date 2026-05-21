Tuğrul Abanoz’un Kılıçdaroğlu çıkışına Tevfik Diker’den tepki: Siyaset kirlerinden arındırılmalıdır
Eski milletvekili Tevfik Diker, CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz’un Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Abanoz’un, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini savunarak makamındaki Kılıçdaroğlu fotoğrafını indirmesi kamuoyunda tartışma oluştururken, Diker yaptığı açıklamada söz konusu tavrı eleştirdi.
Yolsuzlukla Mücadele Derneği’ni kuran tek milletvekili olduğunu belirten Diker, “Temiz siyaset ve kamu vicdanı adına Tuğrul Abanoz’u kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Diker açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında geçmişte gündeme gelen çeşitli iddia ve tartışmalar karşısında Abanoz’un sessiz kaldığını öne sürdü. Diker, parti içi aday belirleme süreçlerinden bazı kamuoyuna yansıyan iddialara kadar birçok konuda eleştirilerini sıralayarak, “Siyaset kirlerinden acil arındırılmalıdır. Devletin ve demokrasinin sağlıklı geleceği için yolsuzlukla mücadele olmazsa olmazdır” dedi. Tuğrul Abanoz’un Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinin “AK Parti’nin değirmenine su taşıdığı” yönündeki ifadeleri ise siyasi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
