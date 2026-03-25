SON DAKİKA
Trump’a "Savaşı bitirme, devam et" diyen Arap ülkesi belli oldu: "Bu tarihi bir fırsat, İran’ı yerle bir edin"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump’a “Savaşı bitirme, devam et” diyen Arap ülkesi belli oldu: “Bu tarihi bir fırsat, İran’ı yerle bir edin”

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 25. gününde, dünya kamuoyunu sarsacak bir iddia New York Times tarafından gündeme taşındı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Başkan Trump’a savaşı sürdürmesi için baskı yaptığı ve bölgeyi yeniden şekillendirmek için bu durumu "tarihi bir fırsat" olarak gördüğü ileri sürüldü. Suudi Arabistan'ın savaşa doğrudan müdahil olmasının an meselesi olduğu belirtilirken, bu hamlenin Körfez'deki tüm dengeleri altüst etmesinden korkuluyor.

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 25’inci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 5 günlük ek süre tanıdığını açıkladı. İran ise herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığını belirterek karşılık verdi. Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar çatışmaları durdurmazken, bölgede yeniden füze saldırıları başladı.

Bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken The New York Times'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Trump’a savaşı sürdürmesi için çağrıda bulunarak, bunu bölgeyi yeniden şekillendirmek için “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

Prens, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hark Adası’nı ele geçirmek için bir kara harekatı yapılmasını ısrarla talep etti. NYT bu fikri tehlikeli olsa da Trump’ın ciddi olarak değerlendirdiği bir adım olarak aktardı. Suudi yetkililer, savaşın erken sona ermesi halinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı periyodik olarak kapatarak Körfez ekonomilerini felce uğratabileceğinden korkuyor. Aynı zamanda çöken bir İran devletinin daha da büyük bir istikrarsızlığa yol açabileceğinden de endişe duyuyorlar. Çatışma şimdiden Körfez'deki petrol ihracatını neredeyse tamamen durdurdu, Suudi önleme sistemlerini zorladı ve Bin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını tehlikeye attı.

Öte yandan bazı kaynaklar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın savaşa dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendiriyor.

Yorumlar

Tug

Deniz yükseldiğinde, karıncalar, balıklara yem olur, deniz çekildiğinde balıklar karıncalara yem olur. Kimin kime av olacağına, deniz karar verir.
