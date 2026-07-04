Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını söyleyen Nielsen, " Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor." dedi. Nielsen, Kanada'yla da yakınlaşmaları gerektiğine ve bu durumdan herkesin fayda sağlayacağına işaret ederek Grönland'ın Avrupa ülkelerinin madencilik faaliyetleri konusunda Çin'e daha az bağımlı olmasını sağlayabileceğini belirtti.