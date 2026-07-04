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Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Fransa'daki Ekonomi Forumu'nda konuşan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, stratejik konumları nedeniyle son iki yıldır ABD'nin kabul edilemez nitelikte, yoğun baskılarına maruz kaldıklarını belirtti. ABD Özel Temsilcisi'nin üç gün önce kendisine ulaşarak Başkan Donald Trump'ın adayı ilhak etme planından vazgeçtiğini bildirdiğini aktaran Nielsen, ülkesinin satılık olmadığını vurgulayarak bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme haklarından asla ödün vermeyeceklerini ifade etti. Trump Grönlandı ilhak etmek istiyordu. Hatta, "Gerekirse askeri güç kullanırız" demişti. İşte detaylar...

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Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence kentinde dün başlayan "Aix-en-Provence Ekonomi Forumu" devam ederken Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, forum kapsamında düzenlenen "Bir dünya, birçok görüş: kim kendi görüşünü dayatıyor?" başlıklı oturumda konuştu.

#2
Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Nielsen, bu baskıların henüz sonunu göremediklerini ancak ABD ve Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını aktararak dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini dile getirdi.

#3
Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Nielsen, konuşmasına, Fransa'da havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek başladı. Trump'ın Grönland'ı ele geçirme isteğinin hala geçerli olup olmadığına ilişkin Nielsen, "Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar, kabul edilemez baskılar." dedi.

#4
Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Nielsen, bu baskıların henüz sonunu göremediklerini ancak ABD ve Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını aktararak dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini dile getirdi. Bulundukları bölgede güvenliği sağlamak istediklerini vurgulayan Nielsen, demokrasinin yanı sıra uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gibi ilkelere sahip ülkelerle ortaklıklar geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

#5
Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Nielsen, bu "kriz" kapsamında Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine destek sağladığını belirterek "Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını söyleyen Nielsen, " Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor." dedi. Nielsen, Kanada'yla da yakınlaşmaları gerektiğine ve bu durumdan herkesin fayda sağlayacağına işaret ederek Grönland'ın Avrupa ülkelerinin madencilik faaliyetleri konusunda Çin'e daha az bağımlı olmasını sağlayabileceğini belirtti.

#7
Foto - Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...

Fransız Dışişleri Bakanı Barrot ise "Amerika'nın devasa ve emperyalist baskısı altında, Jens Frederik Nielsen ayağa kalkarak 'Hayır' dedi. Grönland halkı, Avrupa'yı, NATO'yu seçti. (Grönland) Satılık değil, alınabilecek bir şey değil." ifadelerini kullandı. Barrot, Nielsen'in bu konuda inanılmaz cesaretli davrandığını kaydetti.

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Yorumlar

....

ALLAHIM bu şeytan yakında bu topraklara gelecek bu şeytanıda buna itibar gösteren şeytanlarıda destek veren korkan şeytanlarıda kahru perişan eyle dermanı olmayan dertler ver AMİN AMİN AMİN...

Dostum Trump bizi seviyor çünkü.....

Kahrolsun nato, Kahrolsun abd demek suç olmuş galiba...
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