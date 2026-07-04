Trump işgalden vazgeçti! Ama konu İran değil...
Fransa'daki Ekonomi Forumu'nda konuşan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, stratejik konumları nedeniyle son iki yıldır ABD'nin kabul edilemez nitelikte, yoğun baskılarına maruz kaldıklarını belirtti. ABD Özel Temsilcisi'nin üç gün önce kendisine ulaşarak Başkan Donald Trump'ın adayı ilhak etme planından vazgeçtiğini bildirdiğini aktaran Nielsen, ülkesinin satılık olmadığını vurgulayarak bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme haklarından asla ödün vermeyeceklerini ifade etti. Trump Grönlandı ilhak etmek istiyordu. Hatta, "Gerekirse askeri güç kullanırız" demişti. İşte detaylar...