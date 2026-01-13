Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!
ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Peki İranlar en çok ticaret yapan ülkeler hangileri?
İRAN İLE TİCARETİ OLAN BÜTÜN ÜLKELERE YÜZDE 25 EK VERGİ.... Donald Trump, İran'da devam eden protesto hareketlerine yanıt olarak uluslararası ticarete müdahale etme kararı almıştır. ABD Başkanı, 12 Ocak 2026'da İran ile ticaret yapan bütün ülkelere % ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştur. Gerçekleşen hamle, İran'a karşı artan baskıyı gösteren bir dizi önlemin en sonuncusu olup, Trump aynı zamanda askeri müdahale tehdidi de içeren uyarılarda bulunmaktadır.
İRAN'LA HANGİ ÜLKELER TİCARET YAPIYOR? Bu vergi uygulaması, İran'ın uluslararası ticaret ağını doğrudan hedef almaktadır. Beyaz Saray, "İran ile iş yapmak" tanımını henüz açıklamadığı için hangi ülkelerin tam olarak bu tarife kapsamına gireceği belirsizdir. Ancak mevcut verilere göre şimdi İran'la ticaret yapan ülkeler bu şekildedir...
İŞTE İRAN İLE TİCARET YAPAN ÜLKELER!
20) GANA
19) KUVEYT
18) SİNGAPUR
17) MOZAMBİK
16) SURİYE
15) ÖZBEKİSTAN
14) GÜNEY AFRİKA
13) ERMENİSTAN
12) TÜRKMENİSTAN
11) AZERBAYCAN
10) RUSYA
9) TAYLAND
8) ENDONEZYA
7) UMMAN
6) PAKİSTAN
5) AFGANİSTAN
4) HİNDİSTAN
2) IRAK
1) ÇİN Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere % ek gümrük vergisi uygulaması, doğrudan Çin ekonomisini hedef alan stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Çin, İran'ın toplam ticaret hacminin ?'ından fazlasını kontrol eden en büyük ortağı konumunda ve bu vergi, Pekin'in petrol ithalatı ile ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde vuracaktır.
TÜRKİYE'NİN TİCARET İRAN'LA TİCARET PAYI NE KADAR? Trading Economics'in açıkladığı son verilere göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5,78 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır./ derleyen: haber7
