Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Peki İranlar en çok ticaret yapan ülkeler hangileri?

#1
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

İRAN İLE TİCARETİ OLAN BÜTÜN ÜLKELERE YÜZDE 25 EK VERGİ.... Donald Trump, İran'da devam eden protesto hareketlerine yanıt olarak uluslararası ticarete müdahale etme kararı almıştır. ABD Başkanı, 12 Ocak 2026'da İran ile ticaret yapan bütün ülkelere % ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştur. Gerçekleşen hamle, İran'a karşı artan baskıyı gösteren bir dizi önlemin en sonuncusu olup, Trump aynı zamanda askeri müdahale tehdidi de içeren uyarılarda bulunmaktadır.

#2
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

İRAN'LA HANGİ ÜLKELER TİCARET YAPIYOR? Bu vergi uygulaması, İran'ın uluslararası ticaret ağını doğrudan hedef almaktadır. Beyaz Saray, "İran ile iş yapmak" tanımını henüz açıklamadığı için hangi ülkelerin tam olarak bu tarife kapsamına gireceği belirsizdir. Ancak mevcut verilere göre şimdi İran'la ticaret yapan ülkeler bu şekildedir...

#3
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

İŞTE İRAN İLE TİCARET YAPAN ÜLKELER!

#4
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

20) GANA

#5
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

19) KUVEYT

#6
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

18) SİNGAPUR

#7
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

17) MOZAMBİK

#8
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

16) SURİYE

#9
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

15) ÖZBEKİSTAN

#10
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

14) GÜNEY AFRİKA

#11
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

13) ERMENİSTAN

#12
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

12) TÜRKMENİSTAN

#13
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

11) AZERBAYCAN

#14
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

10) RUSYA

#15
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

9) TAYLAND

#16
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

8) ENDONEZYA

#17
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

7) UMMAN

#18
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

6) PAKİSTAN

#19
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

5) AFGANİSTAN

#20
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

4) HİNDİSTAN

#21
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

2) IRAK

#22
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

1) ÇİN

#23
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

1) ÇİN Trump'ın İran ile ticaret yapan ülkelere % ek gümrük vergisi uygulaması, doğrudan Çin ekonomisini hedef alan stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Çin, İran'ın toplam ticaret hacminin ?'ından fazlasını kontrol eden en büyük ortağı konumunda ve bu vergi, Pekin'in petrol ithalatı ile ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde vuracaktır.

#24
Foto - Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

TÜRKİYE'NİN TİCARET İRAN'LA TİCARET PAYI NE KADAR? Trading Economics'in açıkladığı son verilere göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5,78 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır./ derleyen: haber7

