Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler!

İRAN'LA HANGİ ÜLKELER TİCARET YAPIYOR? Bu vergi uygulaması, İran'ın uluslararası ticaret ağını doğrudan hedef almaktadır. Beyaz Saray, "İran ile iş yapmak" tanımını henüz açıklamadığı için hangi ülkelerin tam olarak bu tarife kapsamına gireceği belirsizdir. Ancak mevcut verilere göre şimdi İran'la ticaret yapan ülkeler bu şekildedir...