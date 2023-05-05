2023-05-05 06:45:25 Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu
HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edildi. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için 121 hesap sürekli sahte içerik üretiyor. CHP’nin beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter’da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlendi. Deşifre edilen 6 ayrı ağın toplamda eriştiği kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerinde. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki yüksek takipçili 121 hesap üzerinden dolaşıma sokuluyor.