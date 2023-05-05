Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

İSİM VE KONSEPTLER DEĞİŞİYOR Bu ağlardaki hesaplar, tek bir kitleyle sınırlı kalmamak ve paylaşımlarını tüm topluma yaymak amacıyla periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirme yöntemine başvuruyor. Ağlar bu sayede farklı demografik yapılara ulaşıyor. Seçim sürecinde muhalefet blokuna destek veren bu ağların yöneticileri arasında PKK propagandası yapmaktan yargılanan Übeyit Bartın, deprem sürecinde provokatif paylaşımlar yapan @HaberReport isimli hesabın sahibi Furkan Güngör, milliyetçi ve ulusalcı kitlelere hitap eden @Tonyukuk isimli hesabın yöneticisi Alican Bilgiç var., Tüm akrabalarını ağa katmış Ağ-1:Takipçisi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesaptan oluşan trol ağı farklı demografik yapılara ulaşacak şekilde kurgulandı. Bu ağ 2021’deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ile 6 Şubat depremi sürecinde aktif rol aldı. Son dönemde ise seçim güvenliğine gölge düşürecek, halkı tedirgin edecek paylaşımları dolaşıma sokuluyor. Trol ağının ana hedefinde ise Kürt halkı ve HDP (Yeşil Sol Parti)’nin seçmen kitlesi var. Ağın yöneticisi olduğu belirlenen Übeyit Bartın’ın terör örgütü PKK’nın propagandasını yapma suçlarından davaları var. Yüksekova nüfusuna kayıtlı olan Bartın’ın ağdaki hesapları ailesi ile birlikte yönettiği ve Übeyit soyadlı çok sayıda akrabasına sahte hesaplar açtığı belirlendi.