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Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

2023-05-05 06:45:25
Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edildi. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için 121 hesap sürekli sahte içerik üretiyor. CHP’nin beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter’da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlendi. Deşifre edilen 6 ayrı ağın toplamda eriştiği kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerinde. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki yüksek takipçili 121 hesap üzerinden dolaşıma sokuluyor.

#1
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

#2
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

İSİM VE KONSEPTLER DEĞİŞİYOR Bu ağlardaki hesaplar, tek bir kitleyle sınırlı kalmamak ve paylaşımlarını tüm topluma yaymak amacıyla periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirme yöntemine başvuruyor. Ağlar bu sayede farklı demografik yapılara ulaşıyor. Seçim sürecinde muhalefet blokuna destek veren bu ağların yöneticileri arasında PKK propagandası yapmaktan yargılanan Übeyit Bartın, deprem sürecinde provokatif paylaşımlar yapan @HaberReport isimli hesabın sahibi Furkan Güngör, milliyetçi ve ulusalcı kitlelere hitap eden @Tonyukuk isimli hesabın yöneticisi Alican Bilgiç var., Tüm akrabalarını ağa katmış Ağ-1:Takipçisi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesaptan oluşan trol ağı farklı demografik yapılara ulaşacak şekilde kurgulandı. Bu ağ 2021’deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ile 6 Şubat depremi sürecinde aktif rol aldı. Son dönemde ise seçim güvenliğine gölge düşürecek, halkı tedirgin edecek paylaşımları dolaşıma sokuluyor. Trol ağının ana hedefinde ise Kürt halkı ve HDP (Yeşil Sol Parti)’nin seçmen kitlesi var. Ağın yöneticisi olduğu belirlenen Übeyit Bartın’ın terör örgütü PKK’nın propagandasını yapma suçlarından davaları var. Yüksekova nüfusuna kayıtlı olan Bartın’ın ağdaki hesapları ailesi ile birlikte yönettiği ve Übeyit soyadlı çok sayıda akrabasına sahte hesaplar açtığı belirlendi.

#3
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Kovid bilgilendirmeden dezenformasyona Ağ-2:Takipçisi sayısı 1 milyondan fazla 5 hesabın olduğu ağı Furkan Güngör isimli kullanıcı yönetiyor. @HaberReport isimli hesap merkezli ağda kullanılan hesapların isim ve kullanıcı adları sıklıkla değiştiriliyor. Bu sayede farklı çevrelerden takipçi kazanılıyor. @HaberReport isimli hesabın, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklanmasından bir gün sonra koronavirüs bilgilendirme olarak değiştirdiği ve manipülatif paylaşımlar yaydığı belirlendi. Depremin ilk günlerinde üretilen dezenformasyon içerikleri de bu ağ üzerinden dolaşıma sokuldu.

#4
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Milliyetçi seçmeni manipüle ediyorlar Ağ-3:Takipçi sayısı 7 milyondan fazla 19 hesaptan oluşuyor. Ağın merkezinde @Tonyukuk isimli hesap var. Alican Bilgiç’in yönettiği ağ milliyetçi ve ulusalcı kitleye yönelik içerikler üretiyor. HDP’nin Kılıçdaroğlu’na destek vermesinden sonra İYİ Parti ve diğer milliyetçi seçmende oluşan rahatsızlığın önüne geçmek için üretilen içerikleri dolaşıma sokan ağ bunun yanında göçmen karşıtı ve ırkçı paylaşımların etkileşimlerini artırıyor. Alican Bilgiç’in yöneticisi olduğu ağa dahil olan diğer trol hesaplar ise Bilgiç’in kardeşi, kuzenleri, diğer yakın akrabaları ve arkadaşlarının adına açılmış. Çizgi film takipçilerine yasa dışı bahis reklamı

#5
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Ağ-4:Takipçi sayısı 4 milyondan fazla 19 hesaptan oluşan ağı profilinde avukat olduğu yazan Çağdaş Çelik yönetiyor. Film replikleri, dizileri, çizgi film ve kültür paylaşımları yapan ağdaki hesaplar periyodik olarak yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yapıyor. Hesaplar beş ayrı kişi tarafından yönetiliyor. Ağ hassas dönemlerde toplumun sinir uçlarına dokunacak manipülatif paylaşımlara etkileşim desteği veriyor.

#6
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Uğur Arslan. Paylaşımların altına çöküyorlar Ağ-5:Takipçisi sayısı 8 milyonu aşan 21 hesaptan oluşan ağı Karma Açık Hava Reklamcılık adlı medya şirketi sahibi Umut Şenol kurdu. Trol ağındaki hesaplar 2022’nin eylül ve ekim aylarında İBB iştiraklerinde İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş çalışanı Uğur Arslan’ın olduğu bir grup tarafından devralındı. Yüksek takipçili hesapların ve özellikle de AK Partili bakan ile milletvekillerinin paylaşımlarının altına, “çökme” diye tabir edilen yöntemle, organize şekilde; borçlanma, geçim sıkıntısı ve yoksullaşmaya gibi konularda yorumlar yazan ve bu yönde üretilen içerikleri yayan ağın başka trol ağlarıyla da ilişkisi var.

#7
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

İkiyüzlü siyaset Ağ-6:Takipçisi sayısı 8 milyonu aşan 18 hesaptan oluşan ağı Fatih Kurt ve Ayşe Aydoğdu yönetiyor. Çeşitli firmalara reklam işbirliği ve gelir paylaşımlı destekler veren ağ, takipçi sayısını artırma çalışmaları da yapıyor. Toplamda 23 hesaptan oluşan ağ içerisinde @siyasetefsane adlı kullanıcı hesap, siyaset tarihinden paylaşımlar yaparken; ülke gündemini meşgul eden hassas dönemlerde ise dezenformasyon aracına dönüşüyor. Bu hesaptan mülteci karşıtlığı ve kadına şiddete yönelik topluma korku yayacak manipülatif paylaşımlar yapılıyor.

#8
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Mavi tikini kaybetti 7’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profil fotoğrafını bir saat içinde iki kez güncelleyince mavi tikini kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından önceki akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştiren Kılıçdaroğlu, Twitter kurallarını ihlal etmiş oldu. Mavi tiki kaldırılan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

#9
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

Ekrem İmamoğlu HDP flamasını yerden kaldırdı. Seccadeyi görmediler ama! 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala, cumhurbaşkanı adayları sahada vatandaşlarla bir araya geliyor. HDP’nin desteğini alarak seçime giren Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Van’da miting düzenledi. HDP flamaları sallanan, “Dişe diş kana kan özgürlük Öcalan”, “Selo’ya özgürlük” sloganları atılan mitingde Dilek İmamoğlu’nun zafer işareti yapması ve Ekrem İmamoğlu’nun yerdeki HDP flamasını alıp kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

#10
Foto - Troller Bey Kemal’e çalışıyor! 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu

BİR DE ÖPÜP BAŞINA KOYSAYDIN Ramazan’da yerdeki seccadenin üzerine basarak fotoğraf çektiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yerdeki seccadeyi görmedim” açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçmişken İmamoğlu’nun HDP flamasını yerden alıp kaldırması ise büyük tepki çekti. Bu fotoğrafa tepki gösteren vatandaşlar “Bir de öpüp başına koysaydın” yorumunda bulundu.

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