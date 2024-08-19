2024-08-19 09:19:16 Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza yayında seken topa hareketlenen Kelven’in dar açıdan şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. 51. dakikada sağ taraftan Erdoğan Yeşilyurt’un sol ayağıyla yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Samudio topu ağlara gönderdi. 2-2 56. dakikada Rashica’nın derinlemesine pasında Rafa Silva ceza sahasına girerek yerden vuruşunda top filelere gitti. 3-2