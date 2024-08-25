Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 - Esenler Erokspor: 1

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Onur Gülter, Kemal Elmas Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Hakan Bilgiç dk. 85), Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Vusal İsgandarli dk. 75), Daniel Avramovski (İshak Karaoğul dk. 85), Estrela (Burak Asan dk. 75), Khouma Babacar (Hüsamettin Yener dk. 69)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Jefferson, Tolunay Artuç, Enes Alıç Teknik Direktör: Serhat Gülpınar Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu, Sakıb Aytaç, Francis Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Janne-Pekka Laine (Abuzer Gaffar Toplu dk. 87), Sefa Narin (Alper Karaman dk. 61), Berkay Aydoğmuş (Çağatay Yılmaz dk. 79), Hamza Catakovic (Furkan Orak dk. 79), Mame Mor Faye, İdris Furat (Junior Fernandes dk. 61)
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Maksut Taşkıran, Mehmet Aygün, Talha Özcan Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak Goller: Daniel Avramovski (dk. 44 ve 81) (Boluspor), Mame Mor Faye (dk. 73) (Erokspor) Sarı kartlar: Burak Asan (Boluspor), Oğuz Ceylan (Erokspor)
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