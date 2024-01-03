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Spor
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Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

2024-01-03 12:03:17
Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Eksik bölgeleri için arayışlarını sürdüren Cimbom, iki yıldız isimler anlaşmaya vardı. Tüm bu yaşananlarla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı.

#3
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Eksik bölgeleri için arayışlarını sürdüren Cimbom, iki yıldız isimler anlaşmaya vardı.

#4
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Tüm bu yaşananlarla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

ICARDI VEDA EDEBİLİR

#6
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Sarı-kırmızılıların transferi için büyük uğraş verdiği ve 3 yıllık sözleşmesi bulunan Mauro Icardi'ye veda edilebilir. İsmi Avrupa devleri ile anılan yıldız golcüye sürpriz bir talip çıktı.

#7
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Icardi, bu sezon da sarı-kırmızılıların gol yükünü çekmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız, başta Real Madrid olmak üzere Avrupa devleriyle de anılırken sürpriz bir talip çıktı.

#8
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Sezon başında çok istedikleri Icardi'yi Galatasaray'a kaptıran Suudi kulüpleri, Arjantinli yıldız için tekrar devrede.

#9
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Özellikle Cim Bom'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından golcü oyuncunun ayrılığı kabul edebileceğini düşünen birkaç kulübün, Icardi'nin menajeriyle yeniden temasa geçtiği öğrenildi.

#10
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Güney Amerikalı santrfor için sıraya giren kulüplerin başında, Firmino'yu kaptıran Al Ahli ile Benzema'yı elinden kaçıran Al Ittihad'ın geldiği belirtiliyor.

#11
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta süre aldı. Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asist kaydederek 23 gole direkt katkıda bulundu.

#12
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir yerli rotasyonuyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, ara transferde bu hedef doğrultusunda da takviyeler yapacak.

#13
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler de belli ve görüşmeler bir süredir devam ediyor.

#14
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

İlk olarak orta sahayı Salih Özcan'la güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Türk Milli Takımı'nın da formasını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varmış durumda.

#15
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Sezon başında Türkiye'ye gelmek istemediğini bildiren Salih ve menajeri, şu sıralarda gelen tüm teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Transfere en yakın kulüp olarak ise Galatasaray işaret ediliyor.

#16
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Salih ile birlikte Türk Milli Takımı'nın bir başka önemli ismi Zeki Çelik'i de gözüne kestiren Cimbom, yıldız futbolcuyla da büyük ölçüde el sıkıştı.

#17
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Roma'da formasını kaybeden ve hocası Mourinho'nun kadroda artık düşünmediği 26 yaşındaki sağ bek, bu sezon Serie A'da sadece 126 dakika şans bulabildi.

#18
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Zeki'nin transferi, olası bir Boey satışında da Galatasaray'ın elini güçlendirecek.

#19
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Avrupa devlerinden ciddi teklifler alan Sacha Boey'nin satılması durumunda,

#20
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Zeki dışında bir yerli sağ bek transferi daha yapılabileceği öğrenildi.

#21
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Yönetim, Süper Lig'de dikkat çeken oyuncularla da temas halinde. (Fanatik)

#22
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

#23
Foto - Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

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