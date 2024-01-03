Transfer fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Önemli keşifler: Son kararını dünyaya ilan ettiler:

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Eksik bölgeleri için arayışlarını sürdüren Cimbom, iki yıldız isimler anlaşmaya vardı. Tüm bu yaşananlarla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...